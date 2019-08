"No me lo esperaba, aunque una sueña muchas cosas"

La primera pregunta era cantada: "¿Cómo hiciste?", le dijeron, básicamente, a Nadia Podoroska al llegar a Rosario. El interrogante tenía que ver con el tono heroico que tomó la victoria ante la estadounidense Caroline Dolehide en la final de Lima, a quien venció por 2/6, 6/3 y 7/6 (4) pero con una remontada de tenis y corazón, atroz. La Rusita estuvo 0/4 en el tercer parcial, match point en contra y 0-4 en el tie break. Repitió lo que dijo en Perú, algo que no oculta como un secreto: "Al no sentirme cómoda en el partido en lo único que pensaba era en ir sintiéndome mejor en la cancha y un poco la clave fue sacarme el resultado de encima, creo que influyó mucho a la hora de definir el partido que no me sentí más presionada sino que hice lo que venía haciendo", dijo. Y entre las frases más resonantes dejó estas: "No me lo esperaba. Aunque obviamente una sueña muchas cosas, pero en el último tiempo mi carrera ha sido bastante complicada (...) Estoy muy contenta por donde estoy ahora, que siga para adelante".

Ante la risa de toda una sala, Nadia confesó que no pudo dormir y que al momento de llegar a Rosario solamente tenía encima un breve descanso en el avión. "Dormí un poco en el vuelo", se divirtió y luego se refirió a la situación que más la sorprendió entre tantas nuevas y enormes que vivió por estos días en Lima: "Me impactó mucho algo que no esperaba: en el partido final, el apoyo que recibí tanto de mi equipo como de todo el público, no había jugado nunca con tanto público a favor (todo el estadio vivó por ella) y fue algo con lo que tuve que ir aprendiendo, al final me hizo bien. Cuando estaba tan abajo en el resultado empecé a ponerme un poco nerviosa y usé lo del público a mi favor. Es algo que no se me va a borrar nunca".

Entre tanto detalle, la Rusita contó que sintió más presión en las semifinales que en la final, porque allí justamente jugaba ante la paraguaya Verónica Cepede Roig, máxima favorita a la que venció por 6/3 y 6/4, el hecho de asegurarse una medalla y algo más grande: la plaza a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Al respecto, confesó de nuevo entre risas que "aún no me puse a pensar en eso", teniendo en cuenta que si todo va bien y dice presente en Japón el año que viene quizás comparta villa olímpica con Serena Williams, Rafael Nadal o Novak Djokovic, sólo por citar a algunos monstruos del tenis. Ante cada alusión de este tipo los ojos de Nadia se iluminaban, como si viajasen en tiempo y espacio soñando despiertos.

En cuanto a las implicancias de su logro y a los efectos que puede tener, resaltó: "Para mí esto es una motivación muy grande y lo es para seguir creciendo. Si mantengo este nivel en el circuito (WTA) voy a ascender en el ránking". Hoy es 287ª, pero tiene condiciones como para escalar mucho más. De hecho, cuando sufrió una de las lesiones, estaba 160ª. Entonces, acababa de meterse en el cuadro principal del US Open. Incluso ahora, se supone y espera, las oportunidades para que pueda competir mas y mejor tendrían que aparecer. Podoroska dio un salto de calidad que obliga a que otras cosas deban estar a su altura.

El gran objetivo 2019 para la rosarina después de temporadas duras y de altibajos era "estar sana". Así se lo planteó a Ovación en diciembre de 2018, sobre el cierre del año, en una charla mano a mano en una confitería de su barrio, Fisherton. Por eso ayer reconoció que lo que sucedió en Lima "no me lo esperaba". Aunque aclaró: "Obviamente una sueña muchas cosas pero el último tiempo mi carrera ha sido bastante complicada, con muchas lesiones, muchos cambios en lo personal y me había tomado este año como para estabilizarme, encontrar un equipo sólido de trabajo, que me dé confianza, empezar un proceso y la verdad es que estoy muy contenta por donde estoy ahora".

Por último, no quiso dejar de agradecerle "al equipo argentino que viajó a Lima, creo que en ello estuvo la clave de los resultados" y "a cada persona que sabe que la aprecio, también a aquellos que suman para que mi carrera siga creciendo".

La Rusita, el orgullo de todos

El rosarino Facundo Bagnis, quien ya sabe lo que es ser campeón panamericano porque se colgó una medalla de oro (y otra de plata) en Toronto 2015 y que volvió ahora con un nuevo segundo lugar del podio, logrado en dobles con Guido Andreozzi, también le puso palabras al éxito de Nadia. Notablemente conmovido, y a la vez muy generoso, remarcó: "Formamos un equipo muy lindo antes de salir, ahí ya todos sentimos una conexión muy buena y entre todos hicimos mucho, trabajamos mucho, nos fortalecimos día a día, hubo muy buena química". Y luego sólo le tiró laureles a su compañera: "Estoy muy contento por lo que se logró, muy contento por Nadia".

Bagnis apeló a los recuerdos para engrandecerla aún más: "Había compartido con ella unos Juegos Sudamericanos en Santiago y era muy chiquita, vi que tenía un potencial enorme, me acuerdo que perdió un partido muy parejo y por dentro yo mismo había sufrido un montón. La verdad es que se lo merece, me puso muy contento. Este año la crucé varias veces, charlamos y me contó todo lo que la estaba peleando, todo lo que tenía que sobrellevar el tenis femenino. Ella, para poder hacer una carrera más o menos parecida a la que hago yo, no tiene tantas opciones. No tiene las mismas herramientas que tengo yo, que puedo vivir en mi país, cerca de mi ciudad. Eso te da el doble de alegría. Está bueno que todo el mundo sepa el esfuerzo que ella hace, que las chicas hacen, para poder jugar. Es importante ser reiterativo en esto", aseguró. Desde este año, Podoroska reside en Alicante, España, donde entrena y busca mejores oportunidades para desarrollar su carrera.

Por último, Facundo resaltó que "cuando se representa a Argentina tiene un sabor diferente y uno trata de que ese logro sea compartido, las medallas son del país y en este caso las tenemos colgadas nosotros, pero creo que hoy fueron del tenis nacional, del equipo que fue a Lima".

Eduardo Schwank, quien actuó como capitán de los chicos junto a Mercedes Paz que lo hizo con las chicas (tres en cada rama), dijo que "fue una semana muy importante, superimportante para el tenis femenino. Están empujando muy fuerte desde la AAT y las chicas, las ex jugadoras, para conseguir cosas y este tiene que ser un resultado que dé un puntapié inicial para que al tenis se acerquen gente, empresas y vayan apoyando. Porque hay material y acá se demostró con Nadia que es una excelente persona. Además tiene una valentía y una personalidad para dar mucho más en el tenis. Ahora empieza otra carrera en la que van a venir cosas muy importantes y hay que aprovecharlo.

Sobre la posibilidad que ella tendrá de estar en unos Juegos Olímpicos (él lo hizo en Londres 2012), el finalista de Copa Davis 2011 remarcó: "Son el mayor premio. Tuve la suerte de participar en uno y lo recomiendo, ojalá todos los deportistas argentinos pudieran tener esa experiencia de la villa olímpica, de lo que genera el espíritu olímpico. Quiero desearle a Nadia todo lo mejor. Tiene mucho para crecer de acá a un año y llegar de la mejor forma. Si ella cree en ella puede lograr cosas muy importantes en los Juegos y en su carrera".

El Mago Guillermo Coria, ex Nº 3 del mundo y hoy dirigente de la AAT, quien tiene a esos Juegos como una cuenta pendiente pese a todo lo que logró en el tenis, también dejó ver su parecer ante esta oportunidad de la Rusita: "Lo principal es no relajarse, no conformarse, que no va a ser el caso de ella. Creo que luchó por este momento, por este reconocimiento. Ahora hay que seguir entrenando, tiene un gran equipo de trabajo, está muy bien rodeada y tiene una muy buena familia", arrancó. Para concluir de la siguiente manera: "El camino es largo y difícil, en el tenis son más las veces que perdés que las que ganás. Y cuando tenés posibilidades de tantos torneos y competís mucho hay que estar bien preparado. Siempre digo que uno se tiene que preparar día a día lo mejor posible, no mezquinar nada, para que cuando se nos presenta la oportunidad no la dejamos pasar por no estar listos. Nadia tiene un tiempito largo para prepararse para los Juegos Olímpicos, que deben ser lo máximo".