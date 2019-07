"No me gustó lo de Messi"

Nicolás Russo, el presidente de Lanús y hombre cercano a Chiqui Tapia, se refirió a la decisión que tomó Messi de no ir a la premiación por el tercer puesto por considerar que no quería ser parte de la corrupción de la Conmebol. También el crack rosarino disparó con munición gruesa contra el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar, quien lo expulsó injustamente ante Chile por una acción en la que se lo ve a Medel (también expulsado) prepoteándolo en todo momento.

"No me gustó que Messi no haya ido a buscar la medalla, creo que hay que ir. Sí comparto que Argentina fue perjudicado, pero la medalla hay que ir a retirarla igual. Pero la verdad es que no me gustó lo que hizo Messi. Hay que estar ahí primero. Viéndolo desde mi casa pienso que los jugadores deben recibir la medalla aunque estén con las pulsaciones a mil".