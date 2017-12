De retorno. Murray, como Djokovic, no jugaba desde julio. Entró como sustituto y cayó con Bautista Agut.

De retorno. Murray, como Djokovic, no jugaba desde julio. Entró como sustituto y cayó con Bautista Agut.

Las lesiones de los tenistas y una llamativa ausencia en masa de los top por esta causa no parecen ser exclusividad del año 2017, que tanto los afectó. El 2018 está al caer y varios no han podido pegar la vuelta ni garantizar la plenitud de cara al primer gran compromiso de la temporada, que será el abierto de Australia. Y entre ellos aparece Novak Djokovic. El serbio tenía previsto volver a las canchas ayer, tras seis meses sin competencia, en el torneo de exhibición de Abu Dhabi, pero se bajó un par de horas antes del inicio del partido. En su lugar ingresó Andy Murray. El británico fue otra de las bajas de peso en la segunda parte del año. Mientras, Rafael Nadal sigue siendo una incógnita. ¿Llegará bien al primer Grand Slam?

Nole, con dolor en un codo, renunció a participar de Abu Dhabi, donde este viernes tenía previsto reaparecer después de no haber competido desde Wimbledon. Pero los organizadores decidieron recurrir al británico Andy Murray como solución de emergencia para cubrir el hueco dejado por el jugador de Belgrado. El escocés disputó un partido en un formato a un único set, que perdió 6/2 ante el español Roberto Bautista Agut.

La decisión de ser declarado baja para este certamen "podría tener una influencia en el inicio de la temporada y el programa de participación que Djokovic tenía pensado" . En un comunicado el serbio declaró que "se tomará una decisión en los próximos días".

De esta manera habría serias dudas sobre la presencia de Djokovic en Doha la próxima semana e incluso en el abierto de Australia, el primer grande del año, que se disputará entre el 15 al 28 de enero en Melbourne.

"Estoy muy decepcionado por verme obligado a renunciar al torneo de Abu Dhabi. Estos últimos días he vuelto a tener dolores en el codo y, después de una prueba, los médicos me aconsejaron no tomar riesgos, renunciar a esta competición y continuar mis tratamientos", añadió.

Nole, de 30 años, aseguró que ahora debe "aceptar la situación actual y esperar los resultados de los tratamientos para poder regresar a las pistas lo antes posible".

El ex Nº 1 del mundo, que ahora figura en el puesto 12º del ránking, no compite desde julio cuando sus problemas en el codo derecho lo llevaron a dar por terminada la temporada 2017, con el objetivo de regresar recuperado en 2018. Por ahora, parece complicado.

Ante la baja de Djokovic, inmediatamente los organizadores acudieron al británico Andy Murray, quien tampoco jugó la segunda parte de este año desde la caída en Wimbledon contra Sam Querrey. El escocés tuvo problemas en la cadera y estaba en Abu Dhabi entrenando para el inicio de la temporada, que pensaba comenzar en Australia.

El regreso de Djokovic había sido presentado como uno de los grandes momentos de esta edición de Abu Dhabi, el otro será hoy, porque está previsto que reaparezca la ex Nº 1 Serena Williams, ganadora de 23 Grand Slam, quien está preparando su defensa del título en el abierto de Australia tras ser mamá.

Rafael Nadal, el actual monarca del escalafón mundial, ya se bajó de Abu Dhabi y Brisbane, por no encontrarse en las mejores condiciones físicas. Si el cuerpo le responde empezará la temporada directamente en Melbourne, en el primer major del año, tras ser finalista en 2017.





Federer debuta, junto a Belinda Bencic

Copa Hopman. Mientras casi todos los top ten les dan batalla a sus cuerpos y a sus lesiones hay uno que a los 36 años parece no temerle a nada: Roger Federer. Tuvo su alejamiento en 2016, volvió en 2017 y lo hizo de una manera formidable, ganando nada menos que el abierto de Australia (15/1). Y, tal como sucedió en ese retorno, el suizo asumirá el inicio de la temporada jugando la Copa Hopman, por equipos. "Estoy en buena forma", dijo. Roger, quien defenderá el título en Melbourne. "Estoy intentando tomarlo lo más relajadamente posible, espero poder jugar bien aquí y tener resto suficiente para defenderlo. Tuve un buen receso", agregó. Federer jugará junto a Belinda Bencic en el torneo amistoso de equipos nacionales mixtos y debutarán frente a la pareja japonesa de Yuichi Sugita y Naomi Osaka, en el primero de sus partidos de grupo.





Renzo Olivo tenía su estreno en Brisbane

Brisbane. El rosarino Renzo Olivo debutaba esta medianoche ante el croata Viktor Galovic, en la qualy del ATP 250 de Brisbane, en lo que era el puntapié inicial de la temporada. Luego, el Ilusionista, 7º preclasificado, apuntará al abierto de Australia (15/1).





Muguruza, Halep y Wozniacki, por el Nº 1

WTA. La lucha por el Nº 1 del mundo se pondrá de nuevo en juego apenas se inicie el 2018. Lo disputarán Garbiñe Muguruza (la actual), Simona Halep y Caroline Wozniacki. En base a lo que hagan estas primeras semanas se definirá quien llega como Nº 1 al abierto de Australia (15/1).