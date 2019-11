En Central es difícil por estos días no pensar en lo que fue el triunfo frente al River de Gallardo. Es que la implicancia de los tres puntos tiene un valor supremo en el contexto de lucha que lleva adelante el equipo, aunque el verdadero "ruido" se generó por la categoría del rival. Ante tamaña hazaña, Diego Novaretti le puso mucha frialdad al análisis, cuando manifestó: "No jugamos bien, pero hicimos un gran trabajo".

"La medida justa es seguir teniendo los pies sobre la tierra. Se ganó un partido importante contra, a mi entender, el mejor equipo del fútbol argentino, el que aplica todos los aspectos del fútbol y lo hace de la mejor manera. Con respecto a nuestro partido creo que no jugamos bien, pero sí hicimos un gran trabajo para cortar la forma en la que juega River y en eso sí hicimos un buen partido. Supimos bloquear los espacios y no darle lugar al rival", destacó el defensor, quien tuvo un gran trabajo junto a Miguel Barbieri en la zaga central.

En condiciones normales, un "mal" partido sería algo para preocuparse, pero el defensor entiende a la perfección que se trató de una situación especial. "No nos preocupa porque sabíamos que iba a ser un partido así, que River no nos iba a dar la posibilidad de tener la pelota en los pies. Nosotros teníamos que hacer el trabajo que hicimos y plantear el partido que planteamos para poder ganarlo. Hicimos un trabajo excepcional a la hora de defender y el compromiso del equipo fue impresionante, que se vio reflejado en el vestuario, donde estábamos todos sentados por el cansancio que teníamos pero con caras de felicidad porque habíamos logrado algo muy lindo, lo cual debemos respaldar el otro fin de semana, acá de locales".

Para aquellos que posan los ojos sobre el resultado seguramente les resultará mucho más convincente una versión como la de River, con triunfo, que la de Racing, en la que el equipo no pudo sumar de a tres. Para el cordobés, "el deporte en sí te exige ganar y los que mandan son los resultados. Podés hacer el partido que hicimos contra Racing y lo terminás empatando o perdiendo u otro como el de River y lo ganás", dijo. E insistió en la idea de que "las lecturas pueden ser variadas, pero lo más importante es tener los pies sobre la tierra. Se ganó un partido importantísimo pero no se ganó nada. Es probable que con Aldosivi se nos planteen diferentes las cosas, en el que tendremos que buscar, pero no nos podemos desordenar ni perder el eje de lo que es un triunfo en casa".

Y sobre la pelea de abajo tiró: "Siempre dije que esto es muy largo. Los equipos tienen altibajos y a lo que aspiramos es a cerrar este año de la mejor manera para empezar mucho mejor el otro. Después buscaremos mantenernos y no ver quién gana o quién pierde".