No habrá quita de tres puntos

En medio de tantos sinsabores, Newell's recibirá una buena noticia. El tribunal de apelaciones de la AFA dispondrá que no se le quiten los tres puntos. La resolución se conocería la próxima semana. Con esta medida se dará marcha atrás con el fallo dictado por el tribunal de disciplina en noviembre pasado, a partir de irregularidades en la confección del libre deuda con los futbolistas presentada por el club antes del inicio de la Superliga. La información fue confirmada por una fuente vinculada a los responsables de impartir justicia en el máximo organismo del fútbol argentino y ratificada por un alto dirigente rojinegro.

Por el momento no trascendió cuáles serán los considerandos para rever tal sanción, dictaminada por el tribunal de disciplina de la AFA el 24 de noviembre de 2017 y publicada por boletín oficial el 27 del mismo mes. Según trascendió, Newell's no era el único club que había incurrido en irregularidades en el libre deuda. Pero ningún otro recibió castigo. La entidad del Parque apeló la quita de puntos y el tribunal de apelaciones le daría el visto bueno al reclamo, considerando la existencia de otras entidades que se encontraban en una situación similar y no fueron sancionadas.

No existe precisión sobre el día que se conocerá el fallo, pero desde la AFA se deslizó que sería la semana próxima. Por lo general, los miembros del tribunal de disciplina se reúnen lunes o martes. De todos modos, el fallo puede darse a conocer en cualquiera de los días de la semana venidera.

El tribunal de apelaciones que resolverá sobre la sanción es integrado por el presidente Héctor Latorraga, el vicepresidente Fernando Mancini, Martín Ordoqui y Osvaldo Seoane. Es un "expediente voluminoso" que llevará a un debate entre los integrantes del tribunal, según confiaron. Pero ya existe la certeza de que no habrá castigo para la Lepra.

Desde que se conoció la sanción, la dirigencia de Newell's apeló el fallo y mantuvo reuniones periódicas con autoridades de la AFA y la Superliga. La posibilidad de que a Newell's no le quiten los tres puntos empezó a cobrar mayor fuerza a fines de enero. En la edición de Ovación del 30 de enero se publicó que la comisión directiva leprosa tenía el convencimiento de que se modificaría el fallo. Y se subrayó que la resolución se dictaría en marzo. Todo está encaminado para que eso suceda.

Desde el club del Parque esperan de un momento a otro que el tribunal de apelaciones se expida en contra de la quita de los tres puntos. En las recorridas frecuente que realizó la dirigencia leprosa por los pasillos de la AFA le habían manifestado que la sanción a Newell's quedaría sin efecto.

En noviembre de 2017, el tribunal de disciplina había resuelto la deducción de tres puntos. En el punto 5 de los considerandos del fallo, expuso el motivo de la sanción: "Que a esta altura del análisis, resulta evidente que la declaración jurada presentada por Newell's en fecha 4 de septiembre del corriente año resulta inexacta o incorrecta, así como la contestación brindada supuestamente el día 29 de noviembre por parte del club a la intimación que efectuara la Superliga en fecha 22 de septiembre no logra subsanar tal incorrección ni da acabado cumplimiento a la obligación que pesa sobre el club de pagar los salarios adeudados y presentar los comprobantes que acrediten aquellos".

La sensación es que se trató de un intento de que Newell's se convierta en un caso testigo. Es que existían otros clubes de los cuales se dudaba de la veracidad de los libre deuda que presentaron pero no existió ningún interés de las autoridades del fútbol argentino en indagar sobre la veracidad de tal documentación.

San Lorenzo, Huracán, Olimpo y Banfield eran algunas de las entidades que se mencionaban que mantenían atrasos salariales, aunque en los papeles parecía que todo estaba correcto.

Para Newell's es un gran alivio que no se le resten las tres unidades, considerando el presente futbolístico que atraviesa.