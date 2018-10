Primero Boca y los rivales que toque antes de Newell's. "No estoy pensando en el clásico", dijo Bauza ayer en las pocas palabras que mencionó en relación al encuentro por Copa Argentina. Es más, hasta habló de "Boca, Patronato y algún otro partido más" cuando en relación son esos dos únicos juegos los que habrá antes del choque copero. "Si no son tres serán dos, pero muchachos, no estoy pensando en el clásico", apuntó.





Y como lo que viene es Boca, la consulta sobre el alternativo que pondrá en cancha Guillermo Barros Schelotto, el Patón contestó con una pregunta: "¿A quién llama suplente, a Benedetto?". Y rápidamente añadió: "Boca tiene tres jugadores por puesto. Más allá de lo que diga su técnico, a quien respeto y mucho, tiene un plantel de 30 jugadores de muy buen nivel. Sabemos a lo que juega Boca, que propone una intensidad muy alta y por esto estamos tratando de practicar en base a eso". Es más, destacó el potencial no sólo del xeneize, sino también de "River y Racing" cuando se le hizo mención a las declaraciones que realizó en la entrevista con Ovación el pasado fin de semana, sobre que Central "no puede ser campeón de la Superliga". El Patón aseguró que esos tres equipos "están muy lejos no sólo de Central sino de todos los demás" y redobló la apuesta cuando mencionó que "si esto sigue así le van a sacar 20 puntos al cuarto".

Otra de las frases importantes que dejó esa entrevista con este diario fue que "en el fútbol argentino no se pude jugar con pibes". El entrenador ayer sostuvo: "Lo que dije es que no hay jugadores diferentes, que no es lo mismo que malos jugadores. Acá en las inferiores hay buenos jugadores, pero distinto es tener jugadores diferentes, como el caso de Lovera, que recién tiene 18 años".