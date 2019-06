"No estoy jugando bien", admitió Messi

Todo lo claro que no está adentro de la cancha, Lionel Messi lo es afuera. Porque a la hora de enfrentar a la prensa, el rosarino no le esquivó nunca el bulto durante la Copa América. De hecho, ayer en el fragor por la clasificación a las semifinales Leo aceptó que no está jugando bien: "La verdad es que no estoy jugando bien en esta Copa América. No tengo el nivel esperado por la gente y tampoco estoy conforme con mi juego".

Messi no sólo realizó una sincera autocrítica de sus actuaciones en Brasil, sino que también lanzó duras palabras para el estado de los campos de juego: "Las canchas en esta Copa América son una vergüenza. Es difícil controlar la pelota, tampoco se puede llevarla con tranquilidad. Sale para cualquier lado y hay que adaptarse", agregó.

Leo analizó la situación de la selección argentina con tranquilidad, habló de su familia alentando pero el tema del estado de los campos de juego volvió siempre a la charla. "Las canchas son muy malas. No ayuda a tener la pelota, necesitás un tiempo más, pica mal, no podés conducir. Pero hicimos un partido completo y pudimos ganar".

La palabra de Scaloni

Mientras tanto, el técnico de la selección argentina, disintió con quienes piensan que Messi todavía no apareció en su dimensión en la Copa América, al subrayar que su aporte "es esencial" para el equipo tanto dentro como fuera de la cancha. "Para nosotros su aporte es esencial, de eso no tengo ninguna duda. Si vieran (por los periodistas) todo lo que aporta dentro del vestuario y dentro del campo, quizás la opinión sería diferente", advirtió en la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Venezuela. Y concluyó: "Messi es Messi, es el mejor de todos".

Sobre el funcionamiento del equipo ante Venezuela, Scaloni realizó su análisis: "El primer tiempo se dio de una manera similar al de Qatar. Hicimos el gol rápido, nos acomodamos bien y luego ellos manejaron la pelota sin complicarnos. En el segundo tiempo, el equipo entendió muy bien el partido, los que ingresaron lo hicieron muy bien y eso nos pone contentos porque confirma que todos pueden aportar y pueden mejorar el intento de dormir los partidos cuando se está con el marcador en ventaja. A veces el partido se hace de ida y vuelta y no nos conviene, pero considero que es algo lógico porque muchos de estos jugadores son jóvenes y aún no alcanzaron la madurez adecuada", finalizó.

