No está para dar lecciones a la prensa

Newell's contrató a Omar De Felippe para que dirija al equipo y no para darles lecciones de periodismo a los periodistas. Desde qué lugar el entrenador leproso se para frente a los cronistas y larga desafiante: "¿Cuántos años estudian ustedes? Estudian tanto para preguntarme si tengo espaldas para seguir? Pregunten otra cosa. Hablemos del planteo. Jugamos contra el primero, que gastó una fortuna, y lo sometimos los 90 minutos. No pregunten más boludeces".



Lo que debe saber De Felippe es que, más allá de la reacción que mostró Newell's ante un equipo de la autoridad de Racing, no había tema más coyuntural para interrogarlo que sobre la continuidad de un ciclo que siempre anduvo enclenque. Con ese criterio y siguiendo la línea sarcástica que empleó tras la derrota contra Racing, un periodista podría haberle contestado: "Y usted, ¿estudió dos años para recibirse de técnico para que Newell's juegue tan mal en la mayoría de los partidos de la Superliga?". El sentido de la ubicación es uno de los capitales más valorados que debe mostrar un entrenador. De Felippe no tiene por qué entrometerse en un terreno que no le incumbe y los periodistas no están autorizados a poner en duda cómo hizo él para obtener el diploma de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (Atfa).



En todo caso, si no le gusta que la prensa escarbe sobre la posibilidad de dejar de ser el DT rojinegro hubiera respondido con un seco "de eso no voy a contestar" y evitaba caer en la irrespetuosidad de decir "tengo las bolas llenas con este tema". Se copió a libro abierto de Bauza cuando dijo, en una situación parecida, que "me chupa un huevo lo que dicen", en tono contestario por lo mal que jugaba Central. Si los periodistas hablan todo el tiempo de su continuidad es porque Newell's no es una maravilla. No es casualidad que haya perdido más de lo que ganó y que haya jugado más mal que bien. Ante este cuadro de situación, lo inoportuno hubiera sido que la prensa le preguntara por el pronóstico del tiempo.

