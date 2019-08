Néstor Ortigoza no había jugado ni un minuto en este torneo y cuando parecía que seguiría igual, Cocca lo metió faltando diez minutos. Era para darle al equipo el pase justo, para manejar la pelota. Pero no era el día. En los últimos diez y con la desesperación por ganar no era aconsejable. Es que la habilidad innata la tiene, pero hoy está lejos de aportar solución.