La derrota en Curitiba fue una lección para Newell's, una "clase de fútbol", según la opinión que ese día expresó De Felippe. Con ese antecedente, el DT expuso el mismo concepto que les manifestó a sus jugadores previo al partido de ida. "Una cuestión básica es que ellos no se hagan fuertes con la pelota", dijo ayer el entrenador, quien alertó que hay que ir a "buscar ganar el partido", aunque sin "volverse locos ni jugar desesperados". Y agregó: "Parece difícil, pero vamos a intentar dar vuelta el resultado.

"Una cuestión básica, que hablamos allá pero no pudimos lograr, es que ellos no se hagan fuertes con la pelota. Hay que presionar al rival en la zona que nos conviene, robarles la pelota y atacarlos. Allá las líneas quedaron muy abiertas y el equipo muy estirado. Y ante un rival que su mayor virtud es el manejo de la pelota, nos lastimó mucho. Esperemos hacer un partido distinto", manifestó.

"Si vuelven a tener la pelota y los espacios, se nos complicará mucho. Paranaense es un equipo que la maneja muy bien, que aprovecha los espacios, que tiene velocidad en la finalización. Llega con mucha gente y defiende con mucha gente. La enseñanza que nos dejó ese partido al cuerpo técnico la aprovechamos en algunos trabajos que intentamos implementar con los futbolistas", agregó.

De Felippe planteó que la necesidad de revertir el 3-0 no tiene que llevarlos a descontrolarse. "Tenemos que buscar ganarlo, después ver si nos alcanza o no. No hay que volverse locos ni jugar desesperados. No sería bueno caer en eso porque Paranaense es un equipo que tiene una contra importante, que elabora bien. Si le dejás espacios, antes de querer ponernos en ventaja vamos a estar perdiendo. Muchas veces en el afán de querer ganar, se piensa en hacer el segundo gol antes que el primero. Hay que estar tranquilos", sostuvo.

El entrenador relativizó el hecho de la cantidad de atacantes que piensa poner. "Lo importante es tener la pelota y sumar gente en ataque. El partido va a pasar por la elaboración, por la mitad de cancha. Quien tenga la pelota seguramente tendrá más opciones. Si ellos la tienen, vamos a tener nueve jugadores defendiendo, porque Paranaense no es un conjunto que elabora recién desde la mitad de cancha. Sale desde el arquero, que tiene una técnica individual envidiable y nunca se apura con el pie. Cuando no la tenemos debemos ser inteligentes, estar atentos y ver dónde defender. Y después todos colaborar en la gestación y en la finalización de juego", planteó.

Cuando se le preguntó si la expectativa para el partido de mañana creció teniendo en cuenta que Newell's anda bien de local y Atlético Paranaense apenas sacó 2 puntos de los últimos 9 que jugó en el torneo brasileño, el entrenador minimizó esa situación. "La esperanza siempre está. Es cierto que a ellos no se les dieron los resultados en los últimos partidos que jugaron, aunque no nos confiamos. Parece difícil, pero vamos a intentar dar vuelta el resultado. Seguramente el público nos acompañará. Necesitamos ese apoyo", señaló.

De Felippe habló del crecimiento del equipo después de que parecía que Newell's tocó fondo tras el golpe sufrido en Curitiba. "El fútbol es una cuestión de confianza y de contagio. A veces parece que todo está mal y que no se arreglará nunca y de golpe cuando los jugadores empiezan a tener esa confianza, y a ayudarse en el campo de juego, aparecen cosas mejores", dijo.

"Muchos equipos que en una semana estaban allá arriba, a los 7 días cambió todo. Por eso tratamos de que el futbolista no pierda la confianza. Y si logramos esa competencia sana dentro del plantel y cada uno que entra hace lo que debe, el equipo empieza a aparecer. Esto es un equipo y todos tienen que aportar para él. Si logramos eso, nuestras fallas no se notarán y se potenciarán las virtudes. Estamos en ese camino", aseguró.