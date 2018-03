La palabra del DT. De Felippe dijo que el equipo salió a buscar el empate pero que "no tuvimos claridad". Leonardo Vincenti

Es imposible asegurar que con una tercera variante, la que no ensayó De Felippe, hubiese cambiado el resultado. Es más, probablemente, como dijo el DT, la derrota de Newell's en La Paternal pudo ser por más de un gol ("si ponía línea de tres nos metían 5", dijo). Lo que muchos leprosos reclamaron tras la derrota ante Argentinos Juniors es que faltando quince minutos no ensayara un cambio más (ofensivo, obvio) y eso que tenía jugadores para reemplazar por bajo rendimiento. No sólo romper la línea de cuatro podía ser opción, que es cierto hubiese complicado más el juego pensando "en el poderío del local con sus delanteros externos", aunque a esa altura el Bicho ya cuidaba la victoria más que pensar en ampliarla. Tal vez dejando un solo volante bien de marca, aunque eso también podía abrirle más espacios al equipo que ganaba. Lo cierto es que debió arriesgar, Newell's así lo exige, y no lo hizo.

"Lo fuimos a buscar, con interiores (Rivero y Denis Rodríguez, que reemplazó a Sarmiento) y tres delanteros como Cabrera (entró por Torres pero tampoco influyó), Leal y Fértoli; más los dos marcadores laterales (San Román y Evangelista) que debían pasar. Pero no tuvimos claridad", explicó Omar De Felippe ante la pregunta de Ovación de por qué no realizó el tercer cambio, en una acción que denotó preferencia a no arriesgar a perder por dos goles que arrinconar a Argentinos contra su arco persiguiendo el empate.

Por eso no entró Alexis Rodríguez, el que restaba de los atacantes (los otros en el banco eran Varela, Ferroni y Sills). Un delantero al que consideró como "mediapunta", lo que claramente no es. Al menos en inferiores y la reserva juega de punta, tal vez no como 9, pero tiene llegada al gol (es el artillero de la reserva con 6 gritos).

Es cierto que lo que intentó no salió. Y que será cuestión de "trabajar distintas variantes en las próximas dos semanas sin fútbol", como también aclaró que "no se le puede echar la culpa a una sola cuestión", en este caso la táctica.

Lo anímico se incluye decisivamente en lo que debe levantar la Lepra. Así como lo hizo para su debut al frente del equipo en el triunfo ante los sanjuaninos, aunque ahí aclaró que "tampoco fuimos un fenómeno en ese partido".

"El equipo se cayó otra vez. Y no puede variar tanto de un partido a otro", explicó el entrenador leproso.

Y en esta cuestión que trae Newell's desde hace mucho tiempo, también hizo eje De Felippe cuando se le remarcaron los 0-1 que no pudo remontar: "Es cierto, sólo con River levantó el resultado (le ganó 3-1). Y si pudieron esa vez, deben creer que se puede", dijo el DT.

"No siempre podemos empezar ganando", manifestó el entrenador siguiendo en la línea del análisis, que también explica que así fue como el rojinegro venció a San Martín 2 a 0 (se puso en ventaja a los 2' y amplió a los 28'), a Chacarita 2-1 (con el primer tanto a los 29' y el segundo a los 39') y a Olimpo 2-0 (69' y 75'). A Arsenal le ganó 2-1 con un tanto a los 61' y el otro en tiempo adicionado.

Esto último es otra muestra de lo anímico, claro que también de lo futbolístico, porque no es casual que tres de estos cuatro triunfos fueron ante los tres equipos que cierran la tabla de posiciones.





