No afinó, casi no apuntó y sigue en cero

No marcó por sexta vez de nueve juegos. Leal y Guevgeozian no pesan, los pibes no aparecen

No afinó la puntería. Es más, casi ni apuntó. Por lógica, no convirtió. Y ya van... 6 partidos de 9 jugados en los que terminó los 90' con cero goles. Así es este Newell's. El que perdió muchos gritos antes de empezar la Superliga y trajo a dos delanteros, Mauro Guevgeozian y Luis Leal, que solamente convirtieron un gol cada uno. Casi nada, claro. El tema no es exclusivo de ellos, obviamente, pero la responsabilidad les cabe. El equipo genera, pero no tanto como debería ser, no tanto como cree su entrenador Juan Manuel Llop —al menos es lo que pregona—, no tanto como piden y quieren los hinchas, que es lo que importa. Antes del partido con Belgrano se escribió que la Lepra necesitaba de sus delanteros para convertir y ganar. ¿Que pasó? No lo hicieron y, encima, perdió a dos minutos del final.

¿Qué hará Llop de cara a los últimos tres partidos del año? Será el gran tema de la semana mirando a River, Racing y Central, nada menos.

Al portugués Leal fue a quien le dio más pista el DT (titular en 7 cotejos y un total de 552 minutos jugados). Le quiso dar "confianza" ante el Pirata pero la Pantera sólo asustó con una pirueta en el arranque del juego. Nada más. Sensanción de que hasta acá fue. Aunque lo dejó hasta el final. Y fue así como por primera vez en el torneo compartió cancha con Guevgeozian, quien ingresó a los 73' por Sarmiento. Fueron 17' juntos, algunos más por el tiempo adicionado. Y nada.

Justamente el delantero de apellido armenio había sido de la partida en la 1ª fecha contra Unión, cuando marcó de penal el 1-1 final a los 74'. Después se lesionó, reapareció para jugar los últimos 20' contra Godoy Cruz (en lugar de Leal), a la siguiente jugó los 90' contra Vélez (no tuvo ni una chance) y en las últimas tres jornadas volvió a reemplazar al portugués a un promedio de 20' por cotejo (estuvo en cancha un total de 262'). Sensación de que podría tener otra chance, pero sólo por mayor experiencia.

Y da la impresión de que otro delantero por el cuál apostar no entran en los planes de Llop, más allá de que suma volantes ofensivos o con tendencia de delanteros, como alguna vez mostró Mauricio Tevez, quien hoy no asoma como alternativa válida por bajo nivel. También se la jugó por el juvenil Enzo Cabrera, que no marcó en lo poco que jugó y encima se lesionó.

El Chocho en los tres primeros partidos le dio algunos minutos (77' en total) al "desaparecido" Daniel Opazo, la apuesta del club (no del DT) que llegó de Cipolletti y no jugó más, ni en reserva (sólo ante Lanús).

También incluyó apenas 7' al juvenil Ignacio Huguenet contra el granate. El flaco y alto número 9 fue titular en el resto de los partidos de reserva, en la que marcó sólo el gol del triunfo ante Huracán.

Además, Llop puso en el banco de suplentes al pibe Milton Treppo pero no lo hizo ingresar. Y en la reserva no jugó siquiera un minuto.

¿Y el goleador de la reserva? Es Alexis Rodríguez, el primo de Maxi. Gritó 4 goles en los 9 partidos, consecutivamente frente a Lanús, Godoy Cruz y Vélez, también ante Patronato. Tal vez sea su turno. Sin embargo, el Chocho nunca lo tuvo en cuenta. Como tampoco a Rodolfo Rotondi, quien en la reserva jugó los últimos 4 y marcó ante Chacarita (2) y Patronato; otro para empezar a mirar.

Es cierto que quizás hoy no sea buen momento para apostar por los pibes, porque se vienen River, Racing y Central, pero la escasez de goles en este Newell's es más que preocupante. Y Llop lo sabe.