"Ningún técnico sabe entrenar desde su casa", sentenció Cocca

¿Cómo llevás la cuarentena?

Digamos que la voy llevando. Por suerte las herramientas tecnológicas te permiten estar cerca de los seres queridos y todo es más fácil. De lo contrario sería durísimo. Uno piensa en esa gente que no pudo volver al país y la agarró lejos de la familia. Es tremendo eso. A veces pienso si me agarraba solo, como cuando estuve en México.

¿Sos de usar mucho la tecnología para sobrellevar el aislamiento?

La utilizo bastante para seguir conectado con el trabajo de entrenador. Uso mucho la aplicación Zoom para hablar con la gente de mi entorno afectivo y laboral. Tampoco hago cosas de otro mundo. En este tipo de situaciones traumáticas lo mejor es apelar al sentido común. Justamente por eso después del partido que perdimos contra Colón en el Gigante me di cuenta de que el grupo estaba con la cabeza en otra cosa. Que todos nos queríamos ir a nuestras casas. Los jugadores entraron a la cancha pensando que estaban jugando a puertas cerradas porque había una situación sanitaria muy grave por una pandemia. Lo hacés inconscientemente, pero te pasa. En ese momento jugamos con un marco de incertidumbre. Era el último partido de una fecha de un torneo que se sabía que se iba a parar.

¿Creés que jugaron tan mal y perdieron contra Colón porque estaban más pendientes del tema de la pandemia que del partido en sí?

No, perdimos porque jugamos mal. También es cierto que entramos a jugar ese partido carburando por todo lo que estaba pasando afuera. Noté cuando miraba a mis jugadores que ellos preferían estar en sus casas cuidando a sus seres queridos que en una cancha. Fue muy complicado estar mentalizado en jugar ese partido ante Colón. La cabeza nos jugó en contra.

¿Tampoco pudiste meterlos en el partido en la charla del entretiempo?

Lo intenté, pero no resultó. Inevitablemente ellos querían estar en sus casas y no veían la hora de que terminara el partido.

Evidentemente a los jugadores de Colón no les pasó lo mismo porque jugaron un gran partido.

Puede ser. Yo te puedo hablar de lo que noté cuando hablaba o miraba a mis jugadores. Por eso entiendo que fue una decisión acertada de la AFA parar el fútbol en este momento de mucha incertidumbre y que los jugadores piensen sólo en la salud de sus seres queridos y no en el fútbol.

¿Sos de los entrenadores que está todo el tiempo monitoreando lo que hacen los jugadores en sus casas en este tiempo de encierro?

Con el profe Bustos y el resto del cuerpo técnico nos dividimos las tareas. Para mí es importante que el jugador en este momento se libere y logre fortalecer los lazos familiares que cuando está en competencia le resulta más difícil establecer. La idea es no obligarlos todo el tiempo ni exigirlos porque entiendo que si ocurre eso la cabeza te juega en contra. Cuando uno modifica rutinas y estilos de vida la clave para no desequilibrarse está en lo mental.

¿Hablás todos los días con los jugadores o el profe Bustos te pasa un informe para contarte cómo están los jugadores?

No hablo todos los días por lo que te dije antes, prefiero que se liberen. Estamos todo el tiempo interactuando con mis ayudantes para saber lo que están haciendo. Sé que los jugadores se comunican una vez por día a través de la aplicación Zoom para charlar. Por ejemplo, ayer a la tarde (viernes) me metí para hablar un rato con ellos para que me cuenten cómo están, cómo llevan esta cuarentena y también para reírnos un rato de cualquier cosa que no necesariamente tenga que ver con el fútbol.

¿Confías plenamente en que los jugadores están cumpliendo al pie de la letra con la rutina de trabajo y alimentaria que le dejó el cuerpo técnico para que no pierdan la condición física?

Sí, confío totalmente en ellos porque son profesionales que juegan en la alta competencia. En ese sentido estoy tranquilo porque la parte física se recupera. Lo que más me preocupa y en lo que más estoy encima del grupo es en la parte mental.

¿Cómo hacés para mantenerlos equilibrados mentalmente?

Hay que charlar mucho con ellos. Hablé con algunos jugadores puntuales por alguna situación en particular, como es la recuperación de una lesión, para preguntarle cómo está, pero no con todos. Generalmente los muchachos consultan mucho al profe cuando tienen alguna duda en los ejercicios que están realizando para mantenerse en la parte física. También hablan con la nutricionista para preguntarle si está bien lo que están comiendo. Tenemos un control de todo, pero obviamente no es lo mismo que cuando nos juntamos en el predio de Arroyo Seco. En este período de encierro es fundamental la intervención del psicólogo para que el jugador le traslade todo lo que está viviendo, que es algo nuevo y una situación para la que no está preparado. En ese sentido me gusta derivar en la gente que está más capacitada, como nuestro psicólogo Santiago López.

¿Imaginás que el fútbol volverá en el corto plazo o pensás que el primer semestre ya está perdido?

En esto uno tiene que escuchar a la gente que sabe, que realmente entiende del tema. Todo lo que digamos nosotros tocamos de oído. Además nadie mejor que ellos saben lo que puede pasar. Muchos hablan que después del 13 de abril podría volver,aunque el fútbol es un juego de mucho contacto y no creo que sea tan sencillo reanudarlo. Seguramente si vuelve se jugaría a puertas cerradas, pero no te deja nada jugar al fútbol sin gente. Es muy vacío. Prefiero esperar que estén dadas todas las condiciones de sanidad y ahí sí volver. Además, de esa manera también cuidás al jugador. También para los entrenadores todo esto que estamos viviendo es nuevo. Nunca atravesamos por una situación así a la hora de entrenar a un equipo. Aquel que diga que sabe cómo hacerlo, miente. Podés preverlo, pero también te podés equivocar. Fijate lo que pasó con la apertura de los bancos. Fue un caos en todo el país. Realmente fue muy triste ver las imágenes de los abuelos, el sector de la población que más debemos cuidar en esta pandemia haciendo cuadras y cuadras de cola para poder cobrar. Con esto quiero decir que hasta la gente que está en el día a día con el tema está aprendiendo.

¿Cuál es el principal aprendizaje que te deja todo esto?

Que la salud debe ser prioridad siempre. Y en lo laboral que nadie tiene la mejor receta para preparar a un equipo con jugadores que están en sus domicilios. Ningún técnico sabe entrenar desde su casa. Justamente la idea de entrar en una interacción con el grupo es para contarle cómo la estoy llevando yo. Que los jugadores sepan que para el técnico también todo es nuevo. Quiero escuchar qué piensan, qué sienten, si están angustiados, si están asustados o simplemente que me digan qué pensamiento les pasa por la cabeza porque esto viene para largo.

¿Y qué pensamiento se te viene a la cabeza para decirles a ellos?

Que tenemos que estar preparados para todo y en el momento que sea. Quiero transmitirles tranquilidad a los jugadores. Que pongan el foco en la salud y en el cuidado de su familia. Hablo todo el tiempo con la dirigencia para saber si existe alguna novedad sobre la vuelta del fútbol y nadie sabe nada. No quiero que esa ansiedad se traslade al grupo. Sé que es difícil porque a todos los seres humanos esta situación que genera la pandemia del coronavirus nos despierta incertidumbre y realmente no sabemos lo que va a pasar. Escucho a los entendidos en la materia, a los funcionarios y a los periodistas que están en el tema que dicen que es una posibilidad que la cuarentena se levante el 13 de abril. Si es así ya les dije a los dirigentes que tiene que estar todo preparado en Arroyo Seco para cuando volvamos.

Cuando decís que tiene que estar todo preparado, ¿te referís a las condiciones de higiene teniendo en cuenta que el predio de Arroyo Seco ya tiene el visto bueno de las autoridades sanitarias de la provincia para ser utilizado como posible centro de atención o aislamiento de los enfermos contagiados por el Covid-19?

Sí, necesitamos que se incorpore gente de higiene y seguridad para atender los requerimientos de los empleados que trabajan en el predio. No sólo me refería al plantel profesional y el cuerpo técnico. También están los médicos, los kinesiólogos, la nutricionista, los utileros, la gente de mantenimiento, los camilleros y todos los que están en el día a día con nosotros. Ellos también necesitan para volver a trabajar que estén dadas las condiciones de higiene, salud y seguridad. Ya les dije a los dirigentes que estén preparados para cuando se vuelva a entrenar. Igual, creo que esto va para largo y no creo que el 13 de abril volvamos. Como responsable del plantel mi obligación es advertirles a los dirigentes que tengan en cuenta todo. Nunca se sabe. Si nos dicen que vuelve el fútbol tenemos que estar preparados para todo. No hay que dejar lugar para las sorpresas y menos para las cosas que se pueden prever.

Si bien los jugadores están entrenando en sus casas o departamentos, incluso algunos hasta tienen gimnasios montados para la ocasión. ¿Igual coincidís con que antes de volver a jugar deberán realizar una pretemporada de varias semanas?

No tengo dudas de que habrá que realizar una pretemporada. Está claro que todos quieren que vuelva el fútbol, siempre y cuando estén las condiciones de salud para hacerlo. Pero ya les dije a los dirigentes de Central que los jugadores necesitan entrenarse bien para jugar bien. Sé que la dirigencia está trabajando con sus pares en la AFA y Superliga para decidir sobre estos temas. Por ejemplo, en el receso pasado tuvimos tres semanas de pretemporada y para mí fue muy poco tiempo y eso se vio reflejado en los primeros partidos con muchos jugadores acalambrados y no hubo buenos rendimientos en la mayoría de los equipos.

Es atendible lo que decís. Pero también puede ocurrir que se decida volver a jugar y que los dirigentes acepten hacerlo sin una pretemporada previa debido a que necesitan que la pelota esté en movimiento para empezar a generar recursos económicos luego de tantos meses de parate.

Es probable esto que decís. En ese caso mi opinión sería que no es lo más conveniente para la salud de los jugadores y creo que tampoco para el fútbol argentino en la cuestión deportiva. Porque los futbolistas no estarían bien preparados para jugar en la alta competencia. Central debe estar preparado para todos los escenarios posibles. Por eso es importante adelantarse a los hechos pese a que entiendo que estamos en una situación de crisis sanitaria que nadie conoce lo que puede pasar.

¿Cuánto sería para vos un tiempo razonable de preparación antes de volver a la competencia?

Por lo menos un mes de pretemporada y preparación. Es un tiempo razonable para que el jugador vuelva a readaptarse a los estímulos físicos y mentales que necesita para jugar en la alta competencia. Lo que está realizando ahora en su casa, por más que esté controlado por nosotros, no alcanza ni para el mantenimiento físico. Es más, hay muchos jugadores que tuvieron que pedir hasta bicicletas fijas, cintas para correr y herramientas para entrenar en un espacio muy acotado. Así es muy complicado sostener una buena condición física. Si Dios quiere cuando esto se normalice, ojalá que las autoridades y los dirigentes tengan en cuenta todo esto para que el jugador pueda readaptarse a su rutina sin sufrir complicaciones ni lesiones.

El profe Bustos monitorea los ejercicios físicos, la nutricionista Cecilia Delpupo controla las rutinas alimentarias y el psicólogo Santiago López ayuda en problemáticas relacionadas con lo mental. ¿Y el técnico cómo puede mejorar al futbolista en situaciones tácticas sin estar

en el campo con ellos?

Yo te puedo hablar de lo que me parece que es conveniente para mi forma de entrenar. Estoy en permanente contacto con la gente que labura con nosotros en la edición de videos y les mandamos a los jugadores situaciones de partidos para que ellos se observen. Todo acompañado por comentarios sobre esas situaciones. También les damos a cada uno para que se analicen en todos los partidos que jugaron en el año.

¿Qué buscás con esos procedimientos?

Que ellos se analicen, miren y después me comenten lo que vieron. Si hubo algo que no les quedó claro se los explico de nuevo. Igual, no quiero abrumarlos con todo eso en este momento. Prefiero que estén tranquilos con sus familias. Quiero que el grupo esté a gusto y trabaje con alegría. No que todo lo que le damos nosotros lo haga por obligación, sino que esté convencido de que ese es el camino.