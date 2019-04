Nicolás, el chico que quiso

Una historia rápida y sencilla dirá que Nicolás Acosta se inició en el hockey a los 5 años, en el Club Provincial, cuando llegó a una práctica a alcanzarle una bocha a su hermana Julieta, que se la había olvidado en casa. Dice que se enamoró de ese deporte y que fue en ese club donde aprendió a jugar, con un par de amigos y en la categoría en la que lo hacía su mamá Patricia. Luego, inició las prácticas formales con los varones. Cuando el hockey de caballeros se disolvió allí, pasó a Jockey, donde fue becado. Desde entonces viste la camiseta del verdiblanco, aunque también tuvo dos períodos compitiendo en Bélgica, donde se hizo de experiencia internacional.

El Tero Acosta jugó en los seleccionados de Rosario, en todas las categorías, aunque tuvo un período en el que no practicó porque debió enfrentar una prueba bien difícil: un cáncer (sarcoma de Ewing) que se le alojó en la cabeza cuando era adolescente. El dice que el hockey lo "salvó" de aquel momento, porque en lo único que pensaba era en jugar. De hecho, los fines de semana escondía el bolso con palos en el baúl del auto de algún amigo y hacía con ellos el calentamiento previo. Eso sí, les prohibía que saquen fotos o las suban a cualquier lado, sólo su papá era cómplice de esa aventura. A veces les pedía a los médicos que le adelanten sesiones de tratamiento para llegar con pilas al día de partido. "Never give up", dice en su brazo derecho ("Nunca te rindas"), y es un tatuaje que eligió poner en un lugar estratégico, que ve cada vez que lo extiende para trasladar la bocha.

Siempre soñó con vestir la albiceleste. Admiró que su hermana Julieta lo hiciera con Las Leoncitas y la emuló. Jugó en juveniles y con el Sub 21 fue campeón paramericano. Eso lo llevó al Mundial de la categoría en India, en 2016.

Desde el año pasado es convocado por el entrenador Germán Orozco y entrena con Los Leones, junto con otros chicos de su edad que protagonizan el recambio generacional. Ganó la medalla de oro en los Juegos Odesur de Cochabamba, con varios jugadores de esa camada 2016, pero el verdadero debut grande con el seleccionado mayor lo tuvo hace tres fechas en la Pro League, en Nueva Zelanda. Este domingo, en Rosario, fue el protagonista de la tarde que lo vio siendo el primer rosarino varón en jugar en el Mundialista con la camiseta nacional. La primera mujer fue Luciana Aymar, su ídola indiscutida. El camino sigue. Y en él, el Tero Acosta quiere seguir levantando vuelo.