Nicolás Capogrosso es local en la Florida: "Acá me crié"

Desde aquella primera vez que a Nicolás Capogrosso lo invitaron a jugar vóley de playa supo que no había vuelta atrás. Nada más de indoor, lo que practicaba hasta entonces. Su lugar era el aire libre, la arena, el agua... El destino y algunas circunstancias quisieron que hoy este rosarino, que juega en dupla con el entrerriano Julián Azaad, sea más local que nadie en los Juegos Suramericanos de Playa, que iniciaron ayer en la ciudad, con el balneario La Florida como sede principal.

"Acá me crié", le dijo Nico a Ovación tras el primer triunfo en la competencia ante Ecuador por 2 a 0. Y entre esas emociones que se buscan ocultar para que no influyan en el juego remarcó: "Acá me crié, en esta playa, en esta arena, en este balneario, así que estoy muy contento por jugar acá". El dueño del dorsal Nº 1 de Argentina se rió cuando se lo consultó por el tiempo que pasa cada año en esa arena, "su arena": "Son como seis o siete meses al año".

Capogrosso y Azaad, quienes se metieron hace poco en la final de la Continental Cup para ir el año que viene en busca del pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 insistieron una y otra vez en ir "paso a paso" en la competencia, sin pensar mucho más allá del próximo partido. Sin embargo, saben también que buena parte de las expectativas del público está puesta en ellos, quienes vienen construyendo un andar sólido y con excelentes resultados en el circuito sudamericano. O dando algún que otro golpe en el circuito mundial.

"Obvio que sabemos el lugar que tenemos en el Continente, sabemos lo que venimos a buscar, pero no depende sólo de nosotros. Si el rival tiene un gran partido te puede dejar afuera en la zona, en cuartos de final. No podemos decir que vamos a salir campeones, ojalá se dé. Pero es paso a paso", reconoció Capogrosso. Como en la cancha, su compañero lo complementó: "Si no logramos buen juego no se consiguen los resultados, por ende no podemos manejar cómo viene la cosa, estamos atentos, paso a paso y construyendo un buen juego a lo largo del torneo. Si el resultado viene como consecuencia de eso genial, se festeja. Respetamos a cada rival que nos toca, pero buscamos sacar la mayor amplitud posible en el marcador".

De vuelta, con referencia a la localía (y en cierta manera, por la cercanía geográfica con Entre Ríos Azaad lo es), los chicos contaron que "es rara la sensación, porque están nuestras familias, nuestros amigos, nosotros somos un equipo que estamos todo el tiempo afuera de casa y viajando mucho. Jugar en Rosario es una emoción muy linda, distinta a lo normal. Se disfruta, uno se pone más ansioso también porque siente que demostrarle a la gente que siempre te sigue. Pero si no sale el resultado no sale. Eso sí, que sea dejando todo".

El vóley fue uno de los deportes que más demanda generó en cuanto a la adquisición de entradas dejando agotadas en un par de días los tickets para las instancias finales de mañana en el Estadio Rojo, con capacidad para 4 mil espectadores. ¿Qué le genera eso a Capogrosso, el más local de todos? "Me dan más ganas de estar este sábado en la semifinal, ojalá lleguemos y podamos disfrutar de ese estadio lleno. Sé lo que genera este deporte y más en unos Juegos tan grandes. Estoy muy contento".

Saldo positivo

La dupla 1 de Argentina, de Capogrosso-Azaad (Grupo A), se impuso a Ecuador 2 (Marcos/León) por 21/20 y 21/11. Luego a Perú (Seminario/Vásquez) por 21/9 y 21/12. La pareja de Argentina 2, con los olímpicos de la juventud Mauro Zelayeta y Bautista Amieva (Grupo D), le ganó a Venezuela (Fañe/Hernández) por 21/16, 16/21 y 15/13. Luego, Uruguay 1 (Vieyto/Cairus) por 24/22 y 21/19.

En damas, Argentina 1, con Ana Gallay y Fernanda Pereyra (Grupo A), le ganó a Uruguay 2 (Fortunati/Bausero) por 21/11 y 21/17, a Venezuela (Agudo/Brito) por 21/17 y 21/19 y a Chile (Izquierdo/Paula Vallejos) por 21/8 y 21/12.

Argentina 2, con Virginia Zonta y Brenda Churín (Grupo B), venció a Paraguay 1 (Michelle/Poletti) por 21/15, 17/25 y 15/10 y luego a Uruguay 1 (Simon/Hernánez) por 21/11 y 21/17.

El vóley cuenta con 16 equipos en cuatro zonas de 4. Los dos mejores de cada una avanzan a cuartos.