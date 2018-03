Ni tanto ni tan poco, Central es un equipo en formación

¿Qué le pasa a Central? ¿Le pasa algo? No le pasa nada, es un equipo en formación, irregular, a veces bien, a veces mal. Ni tanto ni tan poco. Apenas cosechó 2 de los últimos 9 puntos después de 3 victorias consecutivas. Es parte de su genética hoy. En un futuro no muy lejano, no debería.

Cuadro por cuadro: Tras golear a Olimpo 5 a 0, el equipo de Leo Fernández empató con Lanús (1-1) con un gol de casualidad, perdió con Godoy Cruz (1-2) y empató con Vélez (2-2). Los hinchas auriazules se desmoralizan tan rápido como se entusiasman y entonces ahora preguntan desorientados: "¿qué pasó después de Olimpo? Si el equipo fue un festival".

central00.jpg

Y fue así. Toques por todos lados, 3 goles de Lioi, que no olvidará jamás ese sábado a la noche, 1 de Maxi González, otro de Fernández, unos cuantos fallados que podrían haber ampliado drásticamente el resultado... Lo que pasó es que el rival fue Olimpo. Si Central hubiera tenido semejante rendimiento frente a Godoy Cruz o Vélez, en cualquier cancha que sea, la proyección sería muy importante y hasta se podría asegurar que tendría un lugar casi seguro en alguna de las copas para 2019.

central02 (2).jpg

La realidad: Central es un equipo en formación con irregularidades propias de la gestación y de los equipos que nutren sus formaciones de juveniles. Lioi no es el Cholo Simeone, ni Montoya, ni el ocho de Real Pilar (perdón muchachos, es sólo un ejemplo). Es Lioi con los vaivenes lógicos de un chico con un puñado de partidos en primera. Maxi González a veces es Musto y otras el 5 de Central Ballester (otro ejemplo). Y su rendimiento incide mucho más porque de su prestación dependen muchas veces las chances de los defensores de ser sólidos. Si el medio no contiene no hay defensa que resista. Si en Boca no juega Barrios, la última línea parece un grupo de principiantes contratados la tarde anterior. Pasa en todos los equipos.

central02 (1).jpg

El futuro: La suerte de Central en el torneo, que ya está bastante acotada por la floja performance de la primera parte del campeonato, dependerá de lo rápido que los resultados consoliden al grupo, pero fundamentalmente de hacer un análisis correcto de los partidos.

Los parámetros: Ganarle a Olimpo 5 a 0 es ganarle a Olimpo 5 a 0 y poco más. Perder con Olimpo 5 a 0 sería drástico. Golear a Boca 5 a 0 sería consagratorio, perder con Boca 5 a 0 una pésima tarde.

Cada cosa en su lugar. Ni tanto ni tan poco. Paciencia. es un equipo en formación.