"Ni loco dejo el cargo; voy a seguir"

Las derrotas en los clásicos generan un sismo que sacude todas las estanterías. Las dirigenciales y, sobre todo, la del cuerpo técnico, que es el primer fusible en saltar para calmar las broncas. Juan Manuel Llop quedó en la escena principal en la búsqueda de responsables por el nuevo golpe que recibió Newell's de manos de Central. Y decenas de rumores se dispararon al unísono, lo que hace preguntarse: ¿cuál es la postura del entrenador? "Ni loco me voy. Menos después de haber perdido el clásico. Voy a continuar al frente del equipo", afirmó con fuerza el Chocho en diálogo con Ovación. Por supuesto que no tiene la última palabra y es la dirigencia la que siempre tiene el poder de la determinación, pero que corre en desventaja porque no tiene un respaldo económico como para tomar decisiones drásticas.

Otro iba a ser el cantar si el entrenador se quedaba con la victoria el domingo, porque en su pensamiento había nacido la idea de quizás dar el portazo ante algunos atrasos salariales, entre otras cosas. El resultado adverso lo llevó a analizar la situación de manera diferente y el orgullo se hizo presente. Después de un partido tan importante para la ciudad "me causó mucho dolor la derrota, pero tengo todas las ganas de seguir para revertir la situación", agregó el conductor leproso para sentar su pensamiento en un momento de cierta incertidumbre y muchísimos rumores que comenzaron a sobrevolar por el parque Independencia, más aún en un momento donde la Superliga se detuvo. Y en las próximas semanas, sin fútbol, las especulaciones se acrecentarán.

Algo que, según cuentan, le generó cierta tranquilidad es que el mismísimo presidente Eduardo Bermúdez le brindó el respaldo a su trabajo y se ubicó en la antítesis al pensamiento de algunos pares de comisión directiva. De hecho, trascendió que "hubo un llamado a Omar De Felippe". Nada más que eso, sólo un contacto telefónico, pero que expuso una idea que mastican directivos que no estarían del todo convencidos con la labor de Chocho. Dentro de este contexto, para mover a un DT hace falta un respaldo económico que hoy Newell's no tiene. Es cierto, dentro de este análisis muchos sostienen que "es mejor endeudarse que tocar el fondo de la peor manera y/o descender".

Llop, como cualquiera que está en el ambiente del fútbol, sabe que todo es resultado. "Después de River todos lo saludaron, elogiaron y felicitaron a Llop y ahora parece ser el peor del mundo", recordó alguien que transita la entidad leprosa, aunque sabiendo que esto está "dentro de la normalidad".

Las opiniones de los dirigentes están divididas como siempre. Algunos sostienen la continuidad del DT y otros dudan. En el medio, Llop tiene una decisión tomada y es permanecer en el cargo. A tal punto que diagramó la pretemporada que arrancará el 3 de enero de 2018. En el medio hay 22 días de charlas, reuniones y decisiones. Y, sobre todo, muchas versiones.

El DT se reunirá hoy con Bermúdez

El entrenador de Newell's tiene previsto reunirse hoy con el presidente leproso, Eduardo Bermúdez. El motivo de la misma sería para charlar sobre el futuro y, sobre todo, de los refuerzos (tres) que pretende sumar Llop para afrontar la segunda parte de la Superliga. Por supuesto que debe convencer al juez para que habilite las contrataciones. En tanto, entre mañana y el jueves se juntará con Martín Mackey.

Pibes que ahora son negociablesDurante el parate futbolístico hasta que se reanude el torneo a fines de enero la dirigencia espera poder vender a alguno de los jugadores que el entrenador potenció en los últimos meses. Quizás este es uno de los aspectos positivos del DT, que recurrió a las inferiores precisamente para que comiencen a mostrarse. Hoy entre los más vendibles aparecen Joaquín Torres y Brian Rivero, además de Valenzuela, entre otros.