Neymar: "Hay jugadores que no entienden cómo juega Messi"

Messi y los silbidos de los hinchas del PSG: "Nunca me había pasado algo así"

“Leo ha pasado muchos años en Barcelona. Es difícil adaptarse. Es difícil cambiar de equipo y de ciudad. Además, vino con su familia. El lenguaje también es diferente. Son muchas cosas confusas”, comenzó Neymar.

image (90).png

“También está el estilo de juego del equipo, con jugadores que no entienden cómo juega. Así que todo eso es perjudicial. Leo, Kylian y yo somos jugadores a los que siempre se juzga por el rendimiento, las estadísticas, los títulos ganados, por todo. Conocemos nuestras responsabilidades y por eso siempre intentamos hacerlo lo mejor posible”, apuntó Ney.

Por otra parte, el brasileño también habló de sobre la decisión que tomó el campeón del mundo con Francia en 2018. “Confieso que no lo supe hasta el último momento. Me enteré un día antes del anuncio. Me alegré mucho de que Kylian decidiera quedarse”.

“Creo que el proyecto del PSG es el adecuado para su carrera. Para su carrera, es bueno que se quede unos años más en el PSG, que intente ganar una Champions en su país, en el equipo de su ciudad. Así que creo que es la elección correcta”, remarcó el crack brasileño.

image (91).png

“Tal vez quiera cambiar de opinión y jugar en otro equipo en el futuro, pero creo que su decisión de quedarse es la correcta. Tener jugadores como Kylian en el equipo siempre es muy importante”, afirmó Neymar que al igual que el francés, la pasada temporada extendió su contrato con la entidad parisina hasta junio del 2025.

Finalmente, sobre los constantes rumores que lo sitúan en la lista de transferencias del PSG para ésta ventana de fichajes, Neymar fue claro: “Mi ambición es ganar todos los títulos posibles. Tiene que ser con el París, tengo contrato con el PSG así que no me queda de otra”.