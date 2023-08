Neymar cerró con Al Hilal el mejor acuerdo de un futbolista en la historia

Só risada com meus meninos @vinijr @edermilitao pic.twitter.com/WHaz8yc9rl

¿Qué opina Lionel Messi sobre la liga árabe?

Lionel Messi, amigo de Neymar con quien compartió equipo en Barcelona y París Saint Germain (PSG), tiene una opinión muy clara del fútbol de Arabia Saudí, que hoy por hoy se está haciendo a los mejores jugadores del mundo dentro de su liga.

El crack rosarino habló sobre las razones por las que rechazó ola propuesta que tenía del Al Hilal y decidió sumarse al Inter Estados Unidos y jugar en la MLS, la liga de fútbol estadounidense.

En declaraciones a Mundo Deportivo confirmó que hubo interés por parte del club árabe hacia él con la intención de sumarlo a sus filas provenientes del PSG: ”Nunca llegamos a hablar del contrato . Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Tampoco hablamos de dinero formalmente”, admitió.