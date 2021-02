Newell's ya juega con Vélez en el arranque de la Copa de la Liga Profesional

Es cierto que el entrenador solicitó cubrir necesidades que aún los directivos no lograron, pero con la venta del joven volante Aníbal Moreno se prevé que en el corto tiempo lleguen un zaguero conocido y un delantero, y ahí sí ya no habrá margen para no formatear el equipo pretendido.

Newell's empieza a rodar su fútbol ante Vélez. Inicia así una nueva temporada con renovada ilusión. Con nombres propios de mucha trayectoria. Con jóvenes que buscan mayor proyección. Ahora sólo se trata de que los diferentes componentes se articulen en función de un equipo. Y de allí la búsqueda de los resultados que le permitan ser protagonista.