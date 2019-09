Los dirigentes de Central y Newell's deberán replantear su estrategia política en la AFA y en la Superliga. Claro, si es que tienen alguna. Porque hasta ahora ambos clubes fueron víctimas de un sistema perverso que sólo actuó con ellos. Los rojinegros fueron los únicos sancionados por el efímero fair play financiero. Y los canallas quedaron expuestos en soledad por una deuda salarial con el plantel, algo común a otros clubes.

Cuando el dirigente de Agremiados Sergio Marchi vino a Rosario por el conflicto que se suscitó en Central por un atraso salarial le dijo a La Capital: “En la mayoría de los clubes no pasan estas cosas. En este caso sucedió en Central, pero no está pasando en general”.

No hay dudas de que Marchi es funcional al sistema. Porque no es cierto que no haya problemas económicos en otros clubes. Ahí están Independiente, San Lorenzo y Huracán con visibles y públicos inconvenientes. Entre otros.

Y son los mismos clubes que por su proximidad al poder, del que está y del que vendrá, presionaron con absoluta obscenidad para cambiar las reglas del juego, las que establecían quita de puntos por violación al fair play financiero. Las que ahora mutaron por multas previas.

Sí, dirigentes impúdicos que pululan por los medios porteños hablando de ética y reclamando responsabilidad como si se trataran de grandes señores.

San Lorenzo, Huracán e Independiente

San Lorenzo acumula desde hace tiempo una abultada deuda por compromisos incumplidos. Huracán también. Sin embargo a diferencia de Newell's, evitaron ser castigados porque manipularon las normas con el consenso mayoritario. Pero a la Lepra aún le deben una unidad.

Ahora Independiente asoma en la superficie con idéntica precariedad e impunidad. Una deuda de sueldos de dos meses con el plantel fue noticia, a tal punto que el secretario del club, Héctor Yoyo Maldonado, lo admitió con total naturalidad: "El viernes pagamos una parte y todavía resta pagar un mes y medio". Mientras enfrenta un reclamo millonario en Fifa presentado por el América porque no pagó las incorporaciones de Silvio Romero y Cecilio Domínguez.

Sin embargo, la advertencia sindical y de Superliga sólo fue para Central.

En este contexto no hay dudas que los únicos damnificados hasta ahora son Newell's y Central. Para evitar seguir siendo las víctimas deberán comprender que en estos tipos de sistemas formateados por la transgresión, tendrán que hacerse fuertes. Audaces. Más hábiles. Presentes e intensos. Más aún cuando lo que está en juego es el promedio.