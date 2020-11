Newell's y Boca, un partido intenso por donde se lo mire

La posibilidad de repetir los once del día de la derrota contra Talleres en Córdoba no indica precisamente que sea con el mismo dibujo táctico. Kudelka modificó el esquema en las dos últimas fechas. Dispuso dos mediocampistas centrales y dos volantes por afuera, con los cuales buscó intensidad para el retroceso y la aceleración en ataque. Le salió bien ante Lanús (4-2) y no rindió contra Talleres (1-1) en el Coloso. Si la última experiencia deriva en volver al anterior esquema, el riesgo es grande.

Es que Boca resulta peligroso por los costados. Fabra se proyecta todo el tiempo y Villa es un rayo. A los dos, Newell’s los sufrió en el Coloso (0-2). Si otra vez la lepra es flojo por los laterales, lo pagará. La duda crece si es Moreno el que juega sobre la izquierda, donde no cumplió las veces que lo hizo por el costado. Mejor le fue de doble cinco. Panchito González, pese a que viene de un mal partido, conoce mejor el paño. Pero parece que será suplente, para el ingreso de Fernández.

El volante central, que fue al banco la fecha pasada por haber tenido Covid-19, aportará la lucha que no tuvo Pérez en esa posición, ahora con menores responsabilidades defensiva, algo necesario para que se encargue de la distribución. En tanto, Gentiletti dejó atrás la molestia muscular e ingresará por Guanini, Gabrielli también recuperará la titularidad, en lugar de Nadalín. Y Bíttolo mejoró del esguince y seguirá entre los once.

A dos fechas del cierre de la etapa clasificatoria, Newell’s es consciente que si hoy no combina intensidad y profundidad, el triunfo que tanto necesita para llegar con esperanzas al último partido, ante Lanús, es inviable, más allá de que Boca se guarde en el banco a algunos futbolistas por el partido del miércoles ante Inter por la Libertadores, y no haya convocado a Tevez,afectado anímicamente por el fallecimiento de Maradona.

Si Newell’s necesita variantes durante el partido, en el banco tendrá a Barlasina, Guanini, Nadalín, Calderara, Sforza, Maccari, Cacciabue, Alexis Rodríguez, Enzo Cabrera y Francisco González.