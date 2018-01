Newell's está volviendo a sus orígenes a paso firme. Es que dentro de la posible lista de jugadores (puede haber cambios) que esta tarde comenzarán la pretemporada en Bella Vista habrá 19 futbolistas menores de 23 años. Algo que no fue común en las últimas pretemporadas de la Lepra.

No porque el trabajo de Jorge Theiler en la coordinación y de Hernán Llanos en la captación haya sido malo. Ya que muchos de estos jugadores son producto de aquella gestión. Sino que hubo entrenadores que pasaron por la primera de Newell's que no tuvieron la valentía de apostar tanto a las divisiones inferiores. Algo que no ocurre con este grupo de trabajo que tiene al Chocho Llop en la primera división, a Martín Mackey en la dirección deportiva de las inferiores y a Ariel Michaloutsos en la captación. Ya que se dieron cuenta de que era tiempo de volver a las fuentes y que la fábrica de jugadores que históricamente le dio tantos réditos a Newell's funcione en plenitud.

No es un dato menor que en 2017, bajo la conducción de Héctor Bidoglio, la reserva de Newell's haya bajado el promedio de edad y batió un récord en cuanto a la cantidad de jugadores que debutaron en el preliminar.

Y esta decisión política hizo que muchos de estos chicos se pudieran mostrar en la reserva y hoy sean tenidos en cuenta en el plantel profesional. Como los casos del defensor Alan Luque (fue sparring de la selección), el volante Jerónimo Cacciabué y el extremo Julián Marcioni.

Estos tres futbolistas tendrán su primera pretemporada profesional al igual que Facundo Nadalín, Joaquín Varela, Alexis Rodríguez y Enzo Cabrera. Aunque a estos cuatro últimos el Chocho Llop ya los hizo debutar en la Superliga.

El que más minutos tuvo en cancha fue el delantero Enzo Cabrera, quien debutó en la tercera fecha contra Olimpo de Bahía Blanca (L) 2-0 y después jugó tres partidos más.

En tanto, Alexis Rodríguez ingresó desde el banco ante River (V) 3-1, Nadalín tuvo que ocupar el lugar de San Román ante Racing (L) 2-2 en la fecha 11, mientras que Joaquín Varela jugó el clásico en el último partido del año.