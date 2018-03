Newell's pasó una semana tranquila, como hacía tiempo no sucedía. El reencuentro con la victoria retempló el ánimo del plantel. La angustia quedó por un momento de lado. Hoy se encontrará con Argentinos en La Paternal para afianzar el cambio que pretende Omar De Felippe. En la búsqueda de un nuevo triunfo no se modifica el equipo. "Me gusta que los once que ingresen a jugar puedan cambiar dentro de la cancha de acuerdo al rival", explicó el entrenador. Desde esta concepción del fútbol y de lo que es la actualidad rojinegra, ratificó el mismo conjunto para jugar de visitante, condición en la que habitualmente le fue mal a la Lepra en la Superliga.

La impresión que se llevó De Felippe del partido contra San Martín de San Juan (2-0) fue positiva y no considera que exista razón para alterar algo de la formación. El juego vertical que por momentos desarrolló en el Coloso es lo que continúo ensayando durante los entrenamientos. Es una premisa innegociable. Ataque directo, sin tantos pases intermedios hasta pisar el área contraria, y presión alta sobre el rival, con la intención de recuperarla lo más lejos del propio arco leproso.

El vértigo de Joaquín Torres y Héctor Fértoli por las bandas constituye un aspecto básico para el desarrollo de esa idea de juego. La asociación constante de Brian Sarmiento, los pases de Braian Rivero y las diagonales de Leal son el complemento para alcanzar el estilo agresivo que se plantea Newell's en esta nueva etapa.

Lo consiguió de a ratos contra San Martín. Argentinos, pese a un presente discreto, le opondrá en teoría mayor resistencia. La vocación ofensiva del Bicho, con el fútbol que caracteriza al entrenador Alfredo Berti, pone a prueba la entereza de la Lepra a la hora de defender. La fecha pasada, Bernardello fue sostén en el medio y batalló por delante de los zagueros centrales. Pero la tibieza de los sanjuaninos tampoco fue una buena medida para saber de qué manera responde la estructura defensiva leprosa.

Berti decidió el ingreso del ex centrodelantero de Tiro Federal y la selección paraguaya Lucas Barrios, autor del gol en la derrota frente a Independiente (1-2) de la última jornada. Pese a que su esplendor ya pasó, no es un jugador para descuidar en ningún instante. Los marcadores centrales Bruno Bianchi y Fabricio Fontanini serán los responsables de sincronizar los movimientos entre sí para no dejarle ningún resquicio. Tampoco habrá que darle espacios a Leonardo Pisculichi para la creación en la mitad de cancha, de regreso tras una lesión.

Son algunos de los recaudos a tener en cuenta por el equipo rojinegro. Tan importantes como saber por dónde vulnerar al Bicho. La idea de juego está. Queda por delante un partido para que la mejoría de Newell's en el estreno de De Felippe siga en ascenso.