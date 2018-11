Es tan reciente la derrota en el clásico que la capacidad de asimilación del golpe es uno de los principales obstáculos que tendrá Newell's en su visita a Racing. Los cuestionamientos abundan y el futuro del entrenador Omar De Felippe es incierto si es que vuelve a perder. En medio de este panorama complicado, el equipo tiene que elevar su juego, algo que consiguió pocas veces en el torneo. Para completar la serie de adversidades, enfrentará al conjunto de Coudet, que es puntero y con un fútbol agresivo.

A Newell's le toca una prueba exigente en las peores circunstancias. Encima será de visitante, donde su rendimiento decae considerablemente. Los partidos se fueron sucediendo afuera del Coloso y no hubo caso. Jamás ganó. El Cilindro es un estadio que no se presenta favorable para interrumpir la racha negativa. Racing lleva allí cuatro triunfos y un empate.

El temperamento y la actitud de los futbolistas de Newell's serán un partido aparte. La predisposición con la que jugarán es determinante. Pero no alcanza con esto. Hay que jugar, y a la Lepra le cuesta. No logra mantener una regularidad. Por momentos se desequilibra defensivamente o falla en las pelotas detenidas. Le cuesta en la generación y carece de peso ofensivo.

El conjunto de De Felippe es un cúmulo de desaciertos, que corrige de a ratos, de un partido al otro, pero que siempre reaparecen. El entrenador no lo soluciona con el trabajo de la semana, ni con los futbolistas elegidos para cada ocasión. Tampoco ensayó con jugar desde el inicio con otro dibujo táctico, con la excepción del debut ante Vélez y durante determinados partidos.

Jamás realizó cambios drásticos, tratando de encontrar una reacción. No forma parte de su ideario. Considera que eso es contraproducente porque hace perder la confianza. El problema es que Newell's rara vez da señales positivas. ¿Cambiará De Felippe para este partido y hará varias modificaciones? Sería un mensaje contundente si es que saca a varios de los que venían jugando. Expondría sin rodeos que se está en un momento límite. Como es costumbre, no confirmó la formación.

Hasta horas antes del encuentro será una incógnita lo que hará. No hay que descartar que Callegari entre por Paredes luego de que el paraguayo se fue expulsado ante Central.

La cuestión física de aquellos jugadores de los que Newell's más espera también influye. Por cualidades, Mauro Formica y Luis Leal son los capacitados para desequilibrar. Pero el cuerpo no les responde. Formica alterna buenas y malas. Leal casi no incide. Si ellos fallan, es para preocuparse. Hoy no sería extraño que el portugués le deja su puesto a Alfio Oviedo.

El vértigo con el que juega Racing requiere de atención por parte de Newell's, para no quedar mal parado y dejarle la chance al rival de que convierta. La lepra no se encuentra en condiciones de jugarle de igual a igual. Lo apropiado es que le saque el ritmo al equipo de Coudet y para eso debe controlar la pelota.

El desafío de Newell's es enorme. El presente es adverso y el futuro tiene más dudas que certezas. La rebeldía puede ser uno de los atributos para un partido donde es el punto y Racing la banca.