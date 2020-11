Newell's viajó de la gran ilusión a la gran decepción

Las expectativas no las inventó el periodismo. Las puso allá arriba el propio técnico. “No pienso en chiquito, tenemos hambre de gloria”, dijo Kudelka poco antes de empezar el campeonato. “Quisiera saber qué piensan los rivales de nosotros”, se agrandó. No eran palabras desubicadas tampoco. Había argumentos que lo apuntalaban, pero se fueron cayendo desde el primer momento. El técnico no miró para otro lado con el hecho consumado y en una dura conferencia de prensa criticó la pasividad de los suyos (ver página 9).