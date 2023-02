Newell's-Vélez, todo ocurrió demasiado lejos de los arcos

Las acciones no desembocaron en situaciones de riesgo. Al menos, Newell’s concretó la suya.

El analista Matías Conde, de la empresa Stats Perform, le brindó más detalles a Ovación al respecto: “Este partido que se jugó en el Marcelo Bielsa superó con creces a los dos registros más bajos que teníamos contabilizados en este rubro en los últimos 6 años, que fueron los cotejos entre Defensa y Justicia 0,Unión 1 (con 8 tiros al arco el 2 de mayo de 2021) y el de Unión 0, Independiente 0 (con 10 remates el 25 de abril de 2021).

Conde además expresó: “En el fútbol cada vez se patea menos al arco. Como dato podemos especificar que el partido entre Argentina 2, México 0 del reciente Mundial de Qatar fue el de menos remates (9) en la historia de los mundiales, desde Inglaterra 1966 que es cuando existe este tipo de información”.

El primer remate al arco en el Coloso fue, a los 5’, de Lucas Janson de Vélez, que se fue arriba del travesaño. Tuvo una distancia de 8,70 metros y el xG (gol esperado de esa jugada según una gran base de datos que tienen los analistas) era del 11 por ciento.

Newell’s tuvo su primer tiro a los 12’ a través de Gustavo Velázquez. Había una distancia de 12 metros pero fue un remate dificultoso, ya que la posibilidad de convertirse en gol era solo del 2 por ciento.

Ya en el segundo tiempo, en el tercer intento, el segundo del equipo local, se produjo el único gol del encuentro. Fue a los 68’ a través de Juan Sforza, desde una distancia de 4,10 metros y con un xG del 33 por ciento.

Luego, a los 78’, llegó un tiro de Brian Aguirre desde 13,10 metros respecto al arco con un xG del 7 por ciento.

Finalmente, a los 86’, José Florentín, desde 10,80 metros intentó el segundo remate para Vélez, el quinto y último del partido. La chance de que esa jugada finalice en gol fue del 6 por ciento.

Más que sensaciones

Queda claro que las sensaciones que transmitió ese partido a quienes pudieron observarlo no fueron engañosas. Ese pleito expuso muy pocas llegadas de las dos partes, con una leve pero sensible superioridad de Newell’s que no podía traducirse en ocasiones concretas de gol.

Y también destacó la virtud del dueño de casa de sacarle un extraordinario rédito a una pelota parada, a los 24’ del segundo tiempo. Envío de Sordo, bajada de Velázquez y la arremetida de Sforza para que el triunfo no se escape del Coloso.