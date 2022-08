Newell's tuvo ganas, poco fútbol y logró un punto con sabor a poco

Con las ganas no le alcanzó. Tampoco el hecho de que tuvo durante varios pasajes la pelota. Carente de ideas y de profundidad, Newell’s debió conformarse con un empate ante Colón sin goles que lo único que le dejó de positivo es que interrumpió las tres caídas seguidas que traía en la Liga Profesional. Es un consuelo, pero que no alcanza para un equipo que pareciera que perdió el rumbo y que ya no sabe ocultar sus limitaciones, algo que había sido una virtud en las primeras fechas del torneo.