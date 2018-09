De Felippe hace jueguitos durante una práctica. El DT por ahora no consigue que el equipo despegue.

La Copa Argentina mantiene viva la esperanza de Newell's. Por mérito propio llegó hasta los octavos de final y esta tarde enfrentará a Atlético Tucumán con la posibilidad de avanzar. El preocupante inicio en la Superliga y un promedio que se mira con el ceño fruncido quedará por un instante de lado. Eso sí, es imperioso para este equipo un funcionamiento diferente, con mucha menor fragilidad. No le cabe otra si es que quiere seguir en la copa y que continúe el proyecto de Omar De Felippe.

No pasó ni una semana y Newell's se reencontrará con Atlético Tucumán, ganador el lunes en el Coloso con practicidad y contundencia, usufructuando los desaciertos de la lepra en la contención y la última línea. Son las fallas que se repiten en el conjunto rojinegro, sin que su entrenador sepa de qué manera y con qué futbolistas remediarlas.

El cúmulo de errores es notorio, no sólo en un mismo partido sino hasta en una misma jugada. Por lo general son fallas conceptuales básicas. Si Iván Piris la cruza mal al medio, facilitando la contra de Atlético Tucumán, y Leandro Díaz corre en diagonal despegándose de Callegari y pasando a espaldas de Fontanini, las ventajas que se le otorga al rival son demasiadas para que esa clase de jugadas no termine en otra cosa que no sea en gol, como sucedió.

Atlético Tucumán se lo ganó con esa jugada sobre el final del partido. La enumeración de equívocos de la lepra le costaron goles en cada uno de los partidos que disputó en la Superliga. La defensa tiene limitaciones, que quedan todavía más expuestas por un mediocampo que no frena a los volantes adversarios ni se impone para ganar la segunda pelota, según admitió el propio De Felippe. El Decano no es un conjunto que vaya a dilapidar tan fácilmente esos obsequios si vuelven a aparecer esta tarde.

Para que sea capaz de contrarrestar lo que puede proponerle el rival, Newell's tiene que hacerse más sólido. De Felippe entiende que para mejorar en ese aspecto, lo indicado será el ingreso de Juan Ignacio Sills por Braian Rivero. Cambiará un volante de buen pie, con un presente discreto, por otro de marca. El DT insistirá así con la utilización de una pareja de mediocampistas centrales y no se plantea por ahora una línea tradicional de cuatro volantes, en procura de conseguir mayor fortaleza en el sector medio.

De Felippe busca una reacción y hará otros retoques. Joel Amoroso jugará por Héctor Fértoli y Alan Aguerre por Nelson Ibáñez. La sustitución del arquero es lo más llamativo, aunque tampoco suena descabellado.

Newell's empezó la segunda mitad del año de manera oficial con un triunfo en la Copa Argentina, sobre Defensores Unidos de Zárate por 3 a 0 en cancha de Sarmiento. Un mes después, los resultados le son esquivos, con tres derrotas y un empate en la Superliga. Y el futuro del DT es un interrogante. Nadie se sostiene en el cargo si es que se suceden las derrotas, más allá de que el entrenador diga que si no se gana este partido "será el otro, o el otro".

De Felippe no cuenta con tanto margen. Ni él ni ningún otro técnico. Aunque desde la comisión directiva rojinegra nadie mencione hoy reemplazarlo. Pero un nuevo traspié, y otra ilusión hecha añicos, no es garantía de nada. Por el contrario, si la lepra elimina a Atlético Tucumán, la victoria puede renovar el optimismo y ser un impulso para un despegue imprescindible. Es lo que esperan el DT y todo Newell's.

Con De Felippe, dos triunfos y la mejor participación

Newell's está transitando la mejor Copa Argentina de las nueve que lleva disputadas (2 en el viejo formato de 1969 y 1970 y 7 desde 2011/12). Es que nunca había pasado dos fases en esta copa, como sucedió ahora bajo la conducción de Omar De Felippe. El equipo rojinegro jugó el primer partido el 18 de mayo de este año y le ganó, en 32avos. de final, a Deportivo Rincón de Los Sauces (Neuquén) por 2 a 0. Los goles: Joaquín Torres y Alexis Rodríguez. Mientras que en 16avos. de final, el 5 de agosto pasado en cancha de Sarmiento de Junín, venció 3 a 0 a Defensores Unidos de Zárate, con gritos de Luis Leal, Mariano Bíttolo y Héctor Fértoli.