Newell's: tiempo de seguir rotando para visitar a Racing

Sin tiempo para disfrutar mucho más del triunfo sobre Banfield, Javier Sanguinetti retomó el trabajo en Bella Vista el jueves por la mañana, menos de 24 horas después de una nueva victoria, que consolidó a Newell’s entre los cuatro mejores de la zona A. El entrenador, al igual los futbolistas, ya tiene la cabeza puesta en el complejo partido del domingo contra el puntero Racing . La renovación que implementó en el último encuentro para la conformación del equipo es probable que la lleve adelante ahora para presentarse en el Cilindro de Avellaneda. De baja Ramiro Sordo por lesión, tendrá que encontrarle reemplazante y la opción es Juan Garro. Nicolás Castro es otro con serias posibilidades de volver a ser titular, en reemplazo de Djorkaeff Reasco. Y no hay que descartar que Francisco González aparezca entre los once y que entonces vaya al banco Justo Giani.

Sordo tendrá que ser paciente, justo cuando había reaparecido de titular y venía de convertirle un gol para la victoria de Newell’s sobre Patronato. Su reemplazante el miércoles fue Juan Garro, gestor de la jugada en la que le cometieron el penal a Juanchón García y que el propio nueve convirtió. El entrenador prefirió llevar a Garro al banco para no exigirlo tanto, considerando la seguidilla de partidos que se juegan en pocos días y al gran desgaste que realiza. Pero el domingo es muy posible que aparezca entre los once.

Garro no es un futbolista que luce. Por momentos le cuesta ser desequilibrante sobre la raya. Pero exige todo el tiempo y colabora en el retroceso. Sanguinetti lo valora y por esa razón fue que, ante la lesión de Sordo durante el último partido, eligió que lo reemplace en vez de optar por González, siendo que necesitaba un jugador para la banda izquierda.

Garro está por delante en la preferencia del DT, y lo demostró ese día, metiéndolo a la cancha para que juegue por el costado derecho, corriendo a Giani al opuesto.

Con Garro sobre un extremo, Panchito González puede ser el que se mueva por el otro costado desde el primer minuto contra Racing. El último partido ingresó desde el banco y tuvo una actuación interesante, encarando con decisión, aunque no siempre le haya salido bien. El vértigo que le imprime a su juego, contra un adversario que despliega un fútbol vertical, puede llegarle a darle rédito al conjunto rojinegro. En el caso que sea confirmado en el equipo, le dejaría el lugar Giani, de discreto rendimiento ante el taladro, sin conseguir desnivelar con la gambeta.

La pelota al diez

La otra variante que asoma es la de Castro. De una enorme capacidad para manejar la pelota y para pegarle con cualquiera de las dos piernas, no tiene reemplazante en el equipo, aunque le haya costado mantener el nivel en los partidos recientes. El último partido expuso cuán importante es. Newell’s no contó con un futbolista que se ocupe de ser el receptor en campo adversario, distribuirla y meter una habilitación. Djorkaeff Reasco, ubicado a espaldas de Juanchón García, no está para cumplir ese rol y quedó reflejado, más allá de que fue importante cuando avanzó con pelota dominada.

Castro, goleador del equipo con tres tantos junto a García, fue preservado por Sanguinetti, al igual que Garro, y por eso comenzó desde el banco. En el estadio Juan Domingo Perón, el diez tiene la chance enorme de estar desde el arranque.

En la práctica de este viernes pueden aparecer mayores indicios de la formación para la primera de las tres últimas finales en busca de la clasificación. Los probables cambios son los apuntados. El resto continuaría igual.

Para algunos, una exigencia mayor

Newell’s entrenó el jueves por la mañana en el Centro Jorge Griffa de Bella Vista, más exigente para los futbolistas que contra Banfield no jugaron o lo hicieron menos minutos, como Nicolás Castro y Juan Sforza. Más allá del esfuerzo, todo ocurrió dentro de un ambiente distendido.

Los titulares del miércoles, además de Juan Garro, Leonel Vangioni y Francisco González, que ingresaron durante el partido jugado en el Coloso, cumplieron tareas livianas.

Sanguinetti se dedicó a trabajar con el resto en el campo de juego. Después de ejercicios con pelota en espacios reducidos, hizo fútbol con 7 jugadores por lado. Y uno de los que se lo observó activo y participativo fue Jerónimo Cacciabue, que jugó los últimos dos partidos de la reserva.

De un lado estuvieron Felipe San Juan, Tomás Jacob, Facundo Mansilla, Ramiro Portillo, Jerónimo Cacciabue, Nicolás Castro y Brian Aguirre. Y del otro, Franco Herrera, Gustavo Velázquez, Marco Campagnaro, Diego Calcaterra, Juan Sforza, Guillermo Balzi y Nazareno Funez.