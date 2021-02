Newell's: tiempo de definición por Palacios

Newell’s entabló conversaciones con Independiente por Palacios aunque, según trascendió desde la entidad de Avellaneda, hasta ayer no le habían acercado una propuesta formal por el delantero de 29 años. Incluso se deslizó que su salida no es tan sencilla. Pero nadie lo da por cerrado, si bien en los últimos días el delantero ya se instaló en su nuevo hogar, una señal de que estaría pensando que no se moverá del rojo.