Newell's: sin temor de que Julián Fernández se vaya

Fernández no apareció en el informe del último mercado de pases que brindó el club, pero de un lado y otro aseguran que no habrá trabas y renovará el contrato.

El informe que finalmente brindó Newell’s el fin de semana pasado sobre el último mercado de pases, cuyo cierre fue el 10 de febrero, despertó la intriga de los hinchas. Es que entre los futbolistas a los que se les renovó el contrato no apareció Julián Fernández, justamente una negociación que, supuestamente, fue la que retardó la presentación del informe sobre altas, bajas, renovaciones, cesiones a préstamo y primeros contratos. La incertidumbre sobre la continuidad del mediocampista central es lógica. Por lo tanto, se consultó a distintas fuentes, del club y del entorno del mediocampista. Y el mensaje de un lado y del otro fue el mismo: el acuerdo ya está y Fernández continuará en el Parque. Lo único que restan son cuestiones menores que no ponen en peligro la negociación.

Esos aspectos a resolver, que se insistió no entorpecen el futuro de Fernández en Newell’s, son los que llevaron a dilatar el anuncio de un nuevo vínculo, el cual se espera que sea brindado próximamente a los socios y los hinchas. En ese mismo momento se darán precisiones, además, sobre la compra del 50 por ciento del pase. El club del Parque ya tenía la mitad del pase desde el mismo momento en que el jugador llegó de Palestino de Chile en 2019, abonando por ese porcentaje una suma de 273 mil dólares.

Una cuestión que todavía está pendiente es el pago de un dinero que se le adeuda a Fernández. Pero nadie pone en duda que se resolverá en forma inminente. Llegado ese momento, se confirmará la renovación del contrato, además de la adquisición de la mitad del pase, y el costo del mismo. No se descarta desde el club del Parque que brinden todos los detalles en el próximo informe del nuevo mercado de pases, que se abrió este lunes 23 de mayo.

La seguridad que Fernández seguirá vistiendo la camiseta rojinegra se puso además de manifiesto en el hecho de que Sanguinetti no solicito ningún número cinco para el próximo semestre, teniendo únicamente de relevo para ese puesto a Juan Sforza. Diego Calcaterra, otro de los volantes centrales del club, no llegó a un acuerdo y quedará libre el 30 de junio, siendo codiciado por clubes como Racing y Colón.

La predisposición de Fernández para prolongar la carrera en la lepra nunca estuvo en duda, si bien su vínculo culmina el 30 de junio. Durante estos seis meses pudo haber negociado con otro club, sabiendo que a mitad de año quedaba con el pase en su poder, pero no se le pasó por la cabeza algo así. Existió predisposición de ambas partes para arrimar posiciones, conscientes que, más allá de algún tironeo, se llegaría a un final deseado por todos.

Fernández lleva tres años en Newell’s, es uno de los más experimentados y una de las voces principales del plantel. Es un mediocampista combativo que la lepra habitualmente no pudo reemplazar cuando faltó por lesión o suspensión. Su continuidad es un problema menos y, aunque todavía no haya firmado el contrato, no existe ninguna clase de temor de que vaya a irse.

Mientras se espera una definición al respecto, el futbolista cumple con normalidad la pretemporada junto al resto del plantel en el Centro Jorge Griffa. Por lo visto, seguirá por algunos años más practicando en ese predio.

Castro entrena y esperan a Sordo

La primera práctica de la semana, desarrollada este lunes por la mañana en Bella Vista, tuvo como hecho saliente la presencia de Nicolás Castro. El mediocampista se incorporó a los trabajos, después de la intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis, y a medida que vayan pasando los días intensificará la rutina. Todavía queda pendiente que se sume Ramiro Sordo, que contrajo coronavirus. No se descarta que pueda hacerlo este martes o el miércoles.

Castro fue operado el viernes 13 de mayo y no pudo participar de la primera semana de la pretemporada. Tuvo que esperar hasta este lunes para empezar a moverse. Realizó ejercicios aeróbicos leves y un trote suave en el predio rojinegro. Durante la semana, la exigencia se le irá aumentando.

Sordo es ahora el único integrante del plantel que sigue los entrenamientos desde afuera. La semana pasada se contagió de Covid. Hay que realizarle un hisopado y si el mismo de negativo retornará al trabajo. En principio, podría volver hoy o mañana.

Todos los demás cumplen con las tareas diagramadas por el cuerpo técnico de Sanguinetti en un solo turno, por la mañana.

Newell’s contará con dos semanas de trabajo hasta desembocar en la Liga Profesional. El partido contra Aldosivi por Copa Argentina, que parecía que se jugaría el domingo 29 de mayo, fue pospuesto sin fecha.

Asamblea especial

Hoy se realizará la asamblea especial, en el estadio cubierto, cuyo principal punto del temario es el tratamiento de la resolución del cálculo de recursos y presupuestos de gastos para el ejercicio 2022/2023. El primer llamado será a las 18 y el segundo a las 19.

La asamblea fue citada conforme a lo estipulado por el estatuto y reglamento general del club. Durante la misma, la comisión directiva brindará información sobre los recursos con los que contará y los gastos a afrontar durante el período comprendido entre 2022 y 2023. Los socios, aparte del derecho de preguntar, se manifestarán con el voto.

Para participar de la asamblea, el asociado tiene que cumplir los siguientes requisitos exigidos por el estatuto: socio activo (fútbol o pleno) o vitalicio, cuota del mes en curso al día, 21 años de edad y 3 años de antigüedad. Además, los asistentes deberán presentarse acompañando su credencial de socio/a y su Documento Nacional de Identidad.