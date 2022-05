Newell's superó a Central Córdoba por 2 a 0 en un amistoso

Como señal, por lo menos en este amistoso, teniendo en cuenta la formación inicial, Franco Herrera corre con ventaja sobre Felipe San Juan para ocupar el arco el debut ante Banfield en caso que Ramiro Macagno no llegue a estar en condiciones para este partido.

Otras de las novedades fue la de Panchito González por el sector derecho aunque, según lo expresado por Sanguinetti, “rotó en esa posición con Luciano Cingolani y Ramiro Sordo”.

Dentro de los 25 futbolistas que actuaron aparecieron dos nombres que no son muy conocidos para el mundo leproso. La del zaguero Federico Alejandro Sosa (18 años) quien tuvo mucha participación en selecciones juveniles e ingresó por Mansilla; y la de Julián Contrera (19 años) quien jugó los últimos minutos sustituyendo a Giani y tuvo una destacada participación en la Copa Libertadores Sub 20 que jugó Newell’s en Ecuador a principios de año.

En el primer tiempo de 40’ no se convirtieron goles. El Chueco Malvestiti, DT de Central Córdoba, expresó. “Fueron como dos partidos distintos en un mismo partido. El primer tiempo, cuando jugamos los dos con los titulares, fue muy parejo e incluso tuvimos una chance de ponernos en ventaja en una pelota que Lema sacó sobre la línea. En el segundo nosotros hicimos 9 cambios y ellos cambiaron todo el equipo. Tampoco no hubo grandes diferencias y en los últimos 10’ nos hicieron los dos goles. Nosotros tuvimos que apelar a cuatro juveniles porque tenemos un plantel muy acotado así que estoy muy contento porque le jugamos de igual a igual a un grande como Newell’s que está en primera división”.

Newell’s formó con: Franco Herrera (ET Felipe San Juan); Armando Mendez (ET Tomás Jacob) (ST Lucio Urquía), Cristian Lema (ET Gustavo Velázquez), Zahir Facundo Mansilla (ET Federico Sosa) y Marco Campagnaro (ET Martín Luciano); Marcos Portillo (ET Pablo Pérez), Julián Fernández (ET Juan Sforza) y Guillermo Balzi (ET Justo Giani) (ST Julián Contrera); Francisco González (ET Genaro Rossi), Juan Manuel García (ET Nazareno Funez) (ST Jerónimo Cacciabue) y Ramiro Sordo (ET Luciano Cingolani) (ST Jeremías Pérez Tica).

Mientras que Central Córdoba lo hizo con: Gastón Fernández; Gonzalo Ríos (Gino Parodi), Ignacio Bogino (Mateo Komar), Paulo Killer (Alejo Osella), Maximiliano Saucedo (Rodrigo Soria); Bautista Carrera, Agustín Musso (Mirko Gómez), Gonzalo Ariel Gomez (Leandro Barboza) y Agustín Kaial (Diego Nicolás González); Guido Di Vanni (Franco Sarco) y Tomás Gaitán.