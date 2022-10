Newell's: Sordo está en duda para visitar a Central Córdoba

El goleador rojinegro persiste con una molestia y no llegaría al partido del lunes en Santiago del Estero, en medio de la sequía de goles de Newell`s.

Sordo fue preservado por una molestia que sufrió en el partido contra Unión y no estuvo ante Arsenal. Y ahora también se optaría por no correr ningún riesgo y que no viaje a Santiago del Estero, considerando la proximidad de los próximos encuentros, frente a Tigre, el jueves 13 de octubre (a las 21.30), y Boca, el domingo 16 del mismo mes (a las 15.30), ambos en el Coloso.