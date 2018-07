Newell's cumplió. Consiguió el objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Copa Santa Fe. Así lo establece el triunfo por 1 a 0 sobre Central Córdoba en el Coloso Marcelo Bielsa. Aunque el equipo de Omar De Felippe sufrió más de la cuenta para dejar en el camino a un rival de mejor jerarquía.

El rojinegro se impuso con un tanto del delantero Treppo a los 5 minutos del complemento.

El equipo de De Felippe salió a la cancha con la clara intención de hacer valer la diferencia de jerarquía para inclinar la cancha a su favor.

De entrada el mediocampista Joaquín Torres tuvo la primera chance de gol, pero su remate fue neutralizado por el arquero Giroldi.

El elenco local fue el claro dominador del trámite en los primeros pasajes del partido. Porque manejó la pelota y jugó en territorio rival. Así hilvanó un par de chances claras de gol, pero no las pudo cristalizar.

Con el correr de los minutos Newell's perdió volumen de juego y dejó de conseguir profundidad con sus ataques. Y eso le abrió camino a Central Córdoba, que logró hilvanar un par de jugadas de peligro.

El primer tiempo fue pobre. Con insinuaciones de Newell's y con un Charrúa paciente esperando una contra que no llegó.

El arranque del segundo tiempo tuvo el mismo tenor que los primeros minutos del primero. Porque la Lepra salió a buscar el arco rival con determinación. Pero a diferencia de la primera etapa, el local encontró el gol rápidamente.

A los 5' el delantero Treppo conectó un centro de cabeza en la puerta del área chica y estableció el 1 a 0.

Con la ventaja en el bolsillo, el local jugó se dedicó a manejar la pelota y bajó el ritmo.

Siguió proponiendo, pero sin demasiada claridad en un partido que se volvió tan chato como aburrido. Porque Newell's dio señales de que estaba conforme con la ventaja, y Central Córdoba no tenía herramientas para llevar peligro al arco rojinegro.

Así se fue diluyendo el partido. Con dos equipos que no supieron cómo lastimar. Newell's porque no encontró respuesta en las individualidades ni en el juego colectivo; y Central Córdoba porque las pocas veces que tuvo la pelota en situación de ataque no supo resolver las jugadas. A tal punto que el arquero Temperini terminó siendo un espectador de lujo.

De esta manera Newell's consiguió el objetivo de acceder a los cuartos de final. Sin brillar ni dejar señales positivas se metió entre los ocho mejores del torneo.





Newell's

N. Temperini; F. Nadalín, J. Varela, S. Callegari y L. Ferroni; J. Torres, B. Rivero y J. Cacciabue; J. Marcioni (Rotondi), A. Rodríguez (Sordo) y M. Treppo (Cabrera).

DT: Omar De Felippe

Central Córdoba

M. Giroldi; L. Sgotti,J. M. López, L. Esquivel y E. Martínez; A. Trejo, L. Masini, M. Russ y I. Flamenco (Armoa); E. Heredia (Medina) y A. García (Raimondo).

DT: E. Bustos Montoya

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa