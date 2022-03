Newell's: Sanguinetti, ante la necesidad de retocar como nunca

Sanguinetti no suele cambiar mucho la formación titular, a lo sumo una o dos variantes. Pero frente a Platense tendrá la obligación de definir tres reemplazos.

La tendencia de Javier Sanguinetti en la primera mitad del torneo fue retocar muy poco la formación titular. Las veces que entendió que Newell’s lo necesitaba, realizó uno o dos cambios como máximo. Ahora se encuentra frente a la obligación de introducir tres variantes para recibir a Platense. Las razones son la lesión de Cristian Lema y las suspensiones de Pablo Pérez y Julián Fernández, ambos por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Si no fuese por tales circunstancias, cuesta imaginar que el DT hubiera reemplazado a alguno de los once que comenzaron a jugar en Arroyito y que le ganaron a Central.

Los tres son bajas relevantes, por presencia y actitud. Son los referentes del equipo y no es lo mismo si no están. Lema faltará a causa de un desgarro en el aductor medio izquierdo. Y Pérez y Fernández, por tener que cumplir una fecha de suspensión.

Pérez y Fernández volverán a estar a disposición para jugar en Santa Fe, ya sea frente a Ituzaingó en cancha de Colón el miércoles 6 de abril por Copa Argentina, si es que no se posterga porque ese día también se presentará Unión contra Junior de Colombia por Copa Sudamericana. O el fin de semana del domingo 10 de abril, justamente contra el tatengue en su cancha. En tanto, por el tiempo de recuperación del desgarro, Lema recién reaparecería en la fecha siguiente de la Copa de la Liga Profesional, ante Patronato en el Coloso.

Sanguinetti, como nunca hizo desde que conduce a Newell’s, tendrá que elegir tres nuevos futbolistas con respecto a la última formación titular, para enfrentar a Platense, en día todavía a definir. Las opciones son Gustavo Velázquez para la defensa, y Juan Sforza y Marcos Portillo o Diego Calcaterra para la mitad de cancha.

Desde que comenzó el torneo, Sanguinetti prefirió mantener una base titular y alterarla lo menos posible. Salió a jugar con los mismos once en los dos primeros partidos, ante Defensa (1-0) y Argentinos (0-3). Para la 3ª fecha, contra River (0-2), sacó a Ramiro Sordo para que entre Juanchón García, que no fue titular antes porque no estaba en plenitud física.

Para el partido siguiente, contra Talleres (1-2), fueron dos los cambios, la mayor cantidad que dispuso el DT en el torneo. Iván Arboleda, por bajo nivel, le dejó el lugar a Ramiro Macagno. Y Martín Luciano ingresó por la lesión de Leonel Vangioni.

Para la visita contra Sarmiento, la única modificación fue Sforza por Pérez, con la intención de cuidar al experimentado volante y que no le saquen la quinta amarilla del torneo. Y en el clásico la variante se dio a la inversa.

La preferencia de Sanguinetti es clara. Innovar muy poco. Las circunstancias lo llevarán justamente a lo que no fue hasta el momento una costumbre.

Reasco, ¿contra Messi?

Djorkaeff Reasco se encuentra con el seleccionado ecuatoriano disputando las eliminatorias. Tras el partido del martes contra Argentina en Guayaquil, volará para reincorporarse a Newell’s.

Habrá que aguardar cuando se suma al plantel y que día juega la lepra para saber si Sanguinetti considera que está apto para ser tenido en cuenta contra Platense.

El delantero no participó del partido del jueves entre Paraguay y Ecuador. Ni siquiera fue al banco de suplentes. Y aguarda estar contra Argentina.

“Es muy bonito enfrentar a Messi. Todos los compañeros de Newell’s me decían: «Te toca contra Argentina, contra Messi». Todo el mundo va a estar pendiente de ese partido y espero jugarlo”, declaró Reasco a Radio Area Deportiva de Ecuador.