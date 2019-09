No hay partidos simples. Todos son complicados y “durísimos”, como dijo Cristian Lema sobre el rival de hoy, Aldosivi. Y es una gran verdad. Lo cierto es que en los “papeles” Newell’s debería apoderarse de los tres puntos, por la diferencia de jerarquía de jugadores y del presente futbolístico. Más aún repasando que el tiburón perdió los tres partidos que disputó fuera de casa en esta Superliga. Ante este panorama, los leprosos tendrían que asegurarse la victoria y, de esta manera, seguir subiendo en la tabla del miedo.

Si hay algo que tiene bien en claro el entrenador es que en el Coloso la lepra tiene que ser inexpugnable. Que las unidades tienen que quedarse en casa, más aún ante rivales que pelean por lo mismo o que están en zona de riesgo. Por eso el de hoy no es un encuentro más, sino de importancia en esa lucha con objetivos de permanencia. Y cuenta, en el análisis previo, con material como para dar otro golpe jugando ante su público.

Newell’s viene de igualar de visitante en el clásico, en el Gigante, un resultado que dejó un tanto insatisfecho a los jugadores porque consideran que pudieron llevarse algo más que la igualdad. Lo cierto es que tuvo una leve superioridad, pero no logró plasmarlo en cancha. El rendimiento resultó positivo y es algo que tendrá que redoblar cuando se mida con los marplatenses.

La conformidad de Kudelka con el equipo queda expuesto en que no tocaría nada y los mismos nombres que saltaron al Gigante serán de la partida esta mañana con Aldosivi. Y, a la vez, una muestra de respaldo a los nombres de una formación que comienza a conocerse de memoria más allá de algunos retoques puntuales, sobre todo por lesiones.

En esta lucha extensa y algo traumática el leproso está casi ante la obligación de vencer para no ceder terreno en la carrera por el promedio. Por supuesto que aún no se define nada y falta mucho para llegar a la meta, pero está claro que cada punto tiene un valor altísimo y no debe ser desperdiciado para no sufrir en la recta final. Y jugando en el Parque es donde existe prácticamente una obligación de vencer para que el promedio no descienda en su porcentaje. Sobre todo para no darle espacio de recuperación a los que pelean por la misma meta.

Hoy Newell’s sale a jugar otra de esas tantas finales que tendrá hasta el año próximo. Y con la misma misión de siempre de golpear al tiburón e impedir que muestre sus dientes en el Coloso. Ganar, sumar de a tres y seguir almacenando puntos son las obligaciones leprosas, que permanecerán inalterables durante el recorrido por la Superliga. Porque las deudas por las malas campañas de otros tiempos deben ser saldadas en el presente.

Ensayos y 20 concentrados

Los rojinegros entrenaron ayer por la mañana en el predio de Bella Vista, donde Kudelka ensayó por última vez algunos ejercicios puntuales y no confirmó la formación, al menos públicamente. De todas formas, se estima que repetiría los mismos nombres que vienen de igualar con Central en el Gigante. De todas formas, siempre queda abierta la posibilidad a que pueda tocar algún nombre de acuerdo a cómo estén hoy los futbolistas. Es por eso que el entrenador concentró a veinte futbolistas y además de los posibles titulares quedaron alojados en el hotel del predio Nelson Ibáñez, Fontanini, Callegari, Orihuela, Villarruel, Nicolás Castro, Aníbal Moreno, Salinas y Panchito González.