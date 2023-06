Newell's sacó una igualdad ante Unión que le restó en el Coloso El empate 1-1 con el conjunto tatengue no le permitió a Newell's salir de la irregularidad que lo persigue en el frente interno. Por Aníbal Fucaraccio 12 de junio 2023 · 16:25hs

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

Esta vez no pudo hacerse dueño en su propio rodeo. No pudo hacer gritar fuerte a su gente en el Coloso. Esta vez, no encontró el atajo para arribar al triunfo que necesitaba para no alejarse demasiado de la zona de clasificación a copas. No surgió la heroica y el duelo se quedó empantanado en el empate, por su gran culpa. El 1-1 con Unión en el Parque, con goles de Recalde para el equipo rojinegro y Zenón para la visita, mostró que en esta ocasión se fue desflecando en una igualdad que no le sumó nada a su cruzada en el torneo local, y que acentúa la irregularidad que lo envuelve en su frente interno.

El partido comenzó mostrando las dudas de los dos protagonistas atrás. Ninguno estaba firme en el fondo y eso ofreció un escenario de ida y vuelta, de muchas emociones, con Newell’s construyendo algunas ocasiones de mejor calidad. A los 7’, un disparo de Aguirre dio en el palo y Recalde se demoró demasiado y no pudo conectar el rebote. Pero Unión contestaba con sus armas. Con Machuca insistiendo pero sin poder aprovechar un mano a mano que expuso a la vez las vacilaciones de Hoyos en ese tramo del partido. A los 9’, un cabezazo de Ferreira estuvo cerca de abrir el partido tras un centro de Aguirre. Newell’s generaba chances claras, pero no estaba seguro atrás. El conjunto rojinegro generaba lo más peligroso por derecha, con Mosquera y Aguirre, que encontraban espacios y grietas en defensa tatengue, pero no siempre derivaban en buenas terminaciones. Unión, con poco, igual incomodaba. Y exponía dudas en el costado izquierdo, entre Ortiz y Pittón. Machuca y Domina y Vera tuvieron ocasiones que no le sacaron rédito. En ese marco, el encuentro parecía una lucha de dos mareados a la salida de un bar.Y Newell’s lucía mal parado en las contras. Solo Velazquez se mostraba como bombero atento para apagar los incendios atrás, con cruces e intervenciones salvadoras. El dueño de casa se calmó con el gol, que llegó a los 24’, tras un remate de lejos de Ferreira, Mele dio rebote (un vicio que repitió todo el partido) y esta vez Recalde lo pudo transformar en gol. Esa anotación serenó los ánimos de Newell’s y ubicó el partido en un desarrollo más previsible y controlado, que era lo que reclamaba Heinze desde el banco. Con esa intención, la lepra fue encontrando más seguridades con pases y moviendo la pelota. Solo a los 39’ hubo otra acción inventada por Aguirre que se fue alta. El entretiempo entregó algo de justicia en el marcador. Newell’s fue más y mereció al menos esa mínima ventaja.

El complemento comenzó con las mismas características. Con Newell’s tratando de manejar todo desde la tenencia de la pelota y Unión tratando de aprovechar algunas fallas. A los 5’, Aguirre llegó al gol tras trepada de Sordo, pero fue anulado por fuera de juego En esa etapa Sordo se mostró mucho más activo, incisivo, y encontró huecos en la banda izquierda de la visita. Y por contrapartida, Aguirre se fue desdibujando con el correr de los minutos. A los 16’, sin avisos previos, Unión alcanzó la igualdad con una escapada de Vera por derecha y Zenón definiendo por el otro lado. Un golpe seco a las ambiciones de Newell’s en el pleito. Castigo a lo mal que marcó en esa jugada. La lepra no pudo rehacerse después del gol. Faltaban ideas y se hizo todo cuesta arriba, pura imprecisión. Y volvió a sufrir en las contras, siempre corriendo de atrás a todos. Machuca amenazaba con convertirse en pesadilla pero por suerte no terminaba nada como lo comenzaba. Cada respuesta rápida desnudaba otra vez dudas, sobre todo del lado de Ortiz y Pittton A los 35’ entraron Portillo y Pérez Tica, pero no pudieron cambiar la historia. Newell’s no pudo ni siquiera construir acciones de peligro serias. Y Reasco y Pittón entraron muy tarde como para influir en alguna estacada heroica. En ese tramo de cierre, todo lo del local transcurrió muy lejos de Mele y de poder colocar nuevamente la chapa de ganador en el tanteador. Y el reparto de unidades fue castigo para un Newell’s que no supo imponer condiciones, una vez conseguida la ventaja inicial. Por jugar en el Parque y por la envergadura del rival de turno, no hay dudas de que la igualdad dejó sabor amargo para la lepra. Quedó poco para rescatar de un pleito que se olvidará rápido en el Parque.

