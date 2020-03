El club Newell's Old Boys repudió la actitud de un grupo de hinchas rojinegros, quienes durante el partido que perdió con Godoy Cruz en el Parque Independencia celebraron la muerte de Carlos "Bocacha" Orellano, fanático de Rosario Central que apareció muerto en el río Paraná el 26 de febrero pasado, luego de ser sacado por patovicas y policías del boliche Ming, en la Estación Fluvial.

En un comunicado oficial, la institución del Parque afirmó que "lamenta profundamente los hechos de público conocimiento ocurridos el pasado 8 de marzo en el estadio Marcelo Bielsa, en la tribuna popular, y manifiesta su más absoluto repudio".

"Desde la institución se está trabajando de forma exhaustiva en la identificación de los hinchas que arrojaron salvavidas durante el partido", indicaron, además de afirmar que, "de ser reconocidos, se aplicará la máxima sanción prevista en el estatuto de forma inmediata".

También se sumaron al pedido de justicia y esclarecimiento del caso.

"Esto es algo tan patético que el 98 por ciento de los hinchas de Newell's están en desacuerdo, pero es algo contra lo que no pudimos hacer nada, al punto que en la cancha no lo vi y me enteré cuando me lo contó un dirigente de Rosario Central”, sostuvo un dirigente del club rojinegro.