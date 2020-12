Newell's recordó los 12 años de democracia y notificó el pedido para que haya elecciones

A esta altura las elecciones en Newell's deberían haberse celebrado, pero la pandemia por el coronavirus obligó a suspenderlas por tiempo indeterminado. Todo dependerá de lo que suceda con el Covid-19 en 2021, si habrá rebrote o no. Pero, mientras tanto, desde el club emitieron un comunicado no sólo recordando los 12 años del final del ciclo del expresidente Eduardo López, sino también del pedido a las autoridades pertinentes para se expresen y establezcan una fecha en un tiempo no muy lejano.