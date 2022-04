Newell's recibe a San Lorenzo para acercarse a la clasificación

La clasificación se encuentra al alcance de la mano y Newell’s depende de sí mismo. El rendimiento alcanzado en el torneo le permite ilusionarse con un triunfo esta noche frente al golpeado San Lorenzo para arrimarse a los cuartos de final. Pero no todo luce bien en las filas rojinegras para esta nueva presentación. Javier Sanguinetti debió esperar hasta último momento para saber si contaba con todos los futbolistas. La proximidad entre un partido y otro, por una cuestión de agenda, no dio respiro y recién en la previa se conoció que Djorkaeff Reasco mejoró de un cuadro gripal y será el nueve, y que si bien Juan Manuel García y Fernando Garro superaron diferentes problemas de salud, ambos se sentarán en el banco de suplentes.

Los contratiempos de los últimos días fueron un auténtico desafío para Sanguinetti. Tuvo que armar el equipo sin conocer cuáles futbolistas estarían disponibles para este penúltimo partido de la fase clasificatoria. Igual, ya demostró que no se achica ante situaciones semejantes y que sabe elegir las mejores opciones. Aunque su gran virtud no es solo a la hora de elegir quienes juegan sino la capacidad de inculcarles a los futbolistas un forma de jugar que no admite concesiones. Así es que Newell’s se convirtió en un equipo competitivo. Y así llegó hasta acá.