Newell's recibe al tripero en un partido chivo, en un contexto también chivo

¿Qué te pasó Newell’s, para este presente tan preocupante después de un arranque tan prometedor? ¿Será al fin y al cabo que ni aquello era para tanto ni este presente tan demoledor? Es que a este equipo que se quedó sin técnico, que lo seguirá dirigiendo un interino por los próximos tres partidos al menos, se lo ve golpeado. Literal y objetivamente, pero así y todo tiene por ahora el boleto a la Copa Sudamericana, que no es poca cosa en vistas del actual cuadro de situación. El conjunto granítico se desgranó como un castillo de naipes. Increíble, pero real, después de tocar el cielo con las manos, el mismo que acaricia su rival de este mediodía. El mismo Gimnasia que le arrebató la ilusión en la pasada Copa de la Liga, acaso el mejor parámetro para entender el porqué del momento de uno y otro.

Y no se trata de un problema anímico, de un golpe anímico. Hay un plantel golpeado en su físico, demasiado en comparación con cualquier equipo, con jugadores que retornan y vuelven a caerse, como ahora Ramiro Sordo, pero antes Pablo Pérez, Cristian Lema o Ramiro Macagno. Y otros que se agregan como si nada, como los casos de los chicos Portillo y Benítez, el último de la lista que bien podía reemplazar a aquél como lo hizo ante Vélez y Talleres, pero se sumó al parte médico. Así es muy difícil para cualquiera, mucho más para un interino como Coria. El colmo ahora es la baja de Willer Ditta, con una sobrecarga en la región del pubis.

Y en este apretado calendario al que lo ajustó la Liga Profesional, enfrentará a un Gimnasia motivado como pocas veces en su historia. Casi, casi, como el de aquella gran campaña de Timoteo, que reluce esperanza y que no por casualidad está en esta situación. Fue este equipo de Néstor Gorosito el que creció durante la Copa de la Liga al punto de sacarlo a Newell’s en aquella última fecha con autoridad. El que no detiene su andar y llegó al cierre de la 17ª fecha como puntero junto a Atlético Tucumán. Qué pena lo de Newell’s, al ver a los candidatos que disputan el torneo.

Pero es lo que hay y en el proceso de encontrarle sucesor a Sanguinetti, la tiene difícil en serio. Tampoco estuvo tan lejos de darse una alegría en la Copa Argentina que lo hubiera estimulado, pero lo dicho, Newell’s se arrima a la ilusión y cuando ello ocurre, se cae.

Este es un momento de transición, en todo sentido, simbolizado en un entrenador que no termina de llegar y que induce la pregunta si no se le debía haber dado el cargo a Roberto Sensini, que hubiera tenido espalda para el aguante hasta fin de campeonato. No hay prueba contrafáctica, la dirigencia busca un candidato mejor. En el mientras tanto, afronta un partido chivo, en un contexto chivo.