Newell's quiere que esta tarde ante Vélez sea una maxifiesta

De no mediar imprevistos, Pablo Pérez volverá al once en lugar de Mauro Formica. El ex Independiente cumplió la fecha de suspensión y estará disponible. El resto será la misma formación que le ganó a los santiagueños. Incluidos Palacios y Macagno, quienes extendieron sus vínculos hasta el final del torneo. El equipo del Parque navega en medio de un mar con lesionados de un lado y del otro, con un torneo que levantó poco entusiasmo de entrada. Quienes sacaron máximo rédito de esta situación fueron los pibes del club, porque si el panorama fuese distinto, hoy estarían tapados por las incorporaciones de turno. Esto sin mencionar que la enfermería tiene pacientes nuevos todas las semanas: Nacho Scocco, Alan Aguerre, Fabricio Fontanini, Francisco González, Aníbal Moreno, Denis Rodríguez y Mateo Maccari. Y Frank Kudelka, el timonel de este barco, sabe que los contratiempos de la travesía están a la orden del día. Quizás tome decisiones que no contenten a todos los hinchas, pero en el fútbol los resultados mandan y en ese aspecto no se le puede reclamar nada, al menos en esta segunda fase. Ganó tres de tres.