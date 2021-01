Newell's puso en marcha el operativo para incorporar a Soldano

Vaya si es una apuesta complicada. No sólo por lo económico, sino porque el operativo para que se destrabe la salida de Boca no luce para nada sencilla. Y, en esto, Newell’s sólo puede ser espectador debido a que el pase pertenece al Olympiacos de Grecia y a que aún tiene cinco meses de contrato en el xeneize. No es la primera vez que aparece Franco Soldano en el radar rojinegro porque es un jugador que le interesa y lo seduce hace rato a Frank Kudelka. De hecho, el DT ya se interesó en sumarlo anteriormente pero no pudo concretarse por diversas cuestiones.