Newell's: prueba final para mostrar las cartas del debut

Newell's jugará este sábado ante Sarmiento, a las 8.30 en Bella Vista, el último amistoso antes del debut en la Liga Profesional. Se espera que Heinze utilice por primera vez el once que tiene en mente para Platense.

Llegó el día de la prueba final. Gabriel Heinze tendrá la oportunidad de darle los últimos ajustes de tuercas a su Newell’s en la antesala al debut en la Liga Profesional. La última parada será Sarmiento, con el que se medirá este sábado en dos partidos de 80 minutos, a partir de las 8.30, en el predio Jorge Griffa (si el tiempo lo permite). Ante la inminencia del torneo, se espera que el Gringo ponga en cancha el once que tiene en mente para el arranque ante Platense. Ya no hay tiempo para multitudinarios cambios, sí para consolidar a los intérpretes de su idea. Como se dice, que el equipo salga de memoria.

El camino comenzó allá por el 28 de noviembre, cuando la lepra inició los trabajos de forma adelantada para tratar de acelerar tiempos en la construcción de una fisonomía. Un mes después llegó el tiempo del primer amistoso, con el objetivo de aflojar piernas y que Heinze vea el material a disposición. Villa Dálmine (1-1 y 1-0) ofició de parámetro y el DT no dio demasiados indicios , debido a que hubo una ensalada de nombres, con titulares de la temporada pasada, suplentes y juveniles haciendo sus primeras armas en primera.

Lo mismo sucedió en los posteriores amistosos. Ante Unión (1-1 y 2-3) y Godoy Cruz (1-0 y 0-1) se repitió la metodología y no hubo un once fijo. No se sacaron conclusiones desde lo nominal para asegurar que Heinze ya tuviera a su equipo en mente. “Quedé conforme”, dijo el Gringo después de la presentación (más que informal) ante los hinchas rojinegros en el Coloso, en la derrota ante el tomba.

Será momento de que aparezcan las certezas. La mayor a esta hora tiene que ver con el arquero. ¿Será Lucas Hoyos o Williams Barlasina el uno titular? El experimentado ex Vélez llegó para jugar de entrada, con el aliciente del conocimiento mutuo que tiene con Heinze, que aprobó su llegada con absoluta seguridad porque sabe que tiene buen juego con los pies y aplica perfectamente a su idea de salir jugando desde abajo. Pero algunas respuestas dubitativas de Hoyos durante la pretemporada hicieron subir en las apuestas a Barlasina, empardando la lucha por el puesto. El Gringo tendrá que definir entre la experiencia de uno y la vigorosidad del otro (que aún no debutó con la rojinegra). Este sábado se verá quién de los dos pica en punta.

¿Hará su aparición el paraguayo Jorge Recalde? El último pasajero que se integró al plantel leproso realizó trabajos de adaptación física durante estos días con el único objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio liguero ante el calamar. Seguramente sumará algunos minutos. Lo mismo que otros refuerzos como Iván Gómez y Bruno Pittón, también considerados potables titulares.

Y tal vez será ocasión de exigir a Pablo Pérez para conocer su estado. El volante no participó de ningún encuentro preparatorio poniendo énfasis en llevarlo de a poco para que esté apto de reaparecer directamente ante Platense. Pero también necesita rodaje de alta competencia para ganar ritmo. Sólo lo puede lograr jugando.

El resto es conocido. Armando Méndez y Tomás Jacob pugnan por el lateral derecho, Willer Ditta (Heinze lo quería utilizar de primer marcador, pero entre lesionados y bajas volvió a su puesto natural) y Gustavo Velázquez tienen los boletos comprados para integrar la zaga, y por izquierda Pittón es fija.

Juani Sforza es clave en el equipo y sus laderos pintan a ser PP8 y Gómez. En el último tercio hay más incógnitas que afirmaciones, especialmente por los extremos. Recalde jugaría como falso nueve y sus dos acompañantes saldrán de Francisco Panchito González, Ramiro Sordo, Misael Jaime, Justo Giani, Jeremías Pérez Tica y Djorkaeff Reasco (hoy algo relegado). Muchos apellidos para pocos puestos.

Cuando el tiempo apremia, lo mejor que se puede hacer es invertirlo. Heinze dispone de esa posibilidad. A sólo 9 días del debut ante Platense (domingo 29, a las 17) será tiempo de poner las cartas sobre la mesa. A partir de ahora será construir, pero con los cimientos definidos de entrada. Llegó la hora de mostrar al nuevo Newell’s.

Si el tiempo lo permite

El amistoso entre Newell’s y Sarmiento, a disputarse en el predio Jorge Griffa, podría suspenderse si se repiten las copiosas lluvias del viernes. Esperarán hasta último momento para definirlo.