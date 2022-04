Newell's pierde siempre que le hacen un gol primero

La agenda comprimida de partidos perjudicó a Newell’s. Debió anticipar el encuentro con San Lorenzo , con motivo de los Juegos Suramericanos de la Juventud, y llegó disminuido, con jugadores afectados por un cuadro gripal y Juanchón García imposibilitado de jugar por un edema. Pero esta no fue la razón exclusiva de una derrota por 2 a 1 que complicó la clasificación a los cuartos de final. Una cuestión que se repitió fue la falta de fútbol. Y si el equipo genera muy poco, puede ocurrir lo que sucedió en el Coloso. En desventaja, no encuentra nunca la fórmula para revertir un marcador adverso. Ni siquiera para empatarlo. Pasó contra San Lorenzo y antes frente a Argentinos, River y Unión. Perdió siempre que le hicieron primero un gol.

Pero es injusto atribuir a tales equivocaciones el gran motivo de cada una de esas derrotas. Lo que Newell’s no termina de conseguir es un mayor caudal futbolístico para aproximarse con mayor frecuencia, y con paso seguro, al arco contrario. Continúa siendo la gran deuda del equipo en la Copa de la Liga. En el último partido le costó una enormidad superar la línea de cinco que paró San Lorenzo en el fondo. Los intentos fueron débiles, repitiéndose en centros, lanzados por Panchito González, Armando Méndez o Leonel Vangioni, que fueron despejados sin mayores contratiempos por el ciclón.

No hubo desequilibrio individual. Ni Justo Giani ni Panchito González gambetearon. Tampoco cuando entró Juan Garro, aunque en su caso no estaba en plenitud física porque se recuperaba de un cuadro gripal. Nazareno Funez quedó absorbido por la defensa rival. Tampoco hubo habilitaciones para ingresar al área con pelota dominada. Djorkaeff Reasco no fue el enlace que se pensó. Y Nicolás Castro, que también venía de una gripe, influyó poco en la creación cuando ingresó.

Un cabezazo de Nazareno Funez, un tiro elevado de Ditta, un frentazo de Lema y el gol fueron las cuatro llegadas de la lepra en todo el partido. Muy poco. Y ninguna tras el descuento. Una clara muestra de lo que le costó elaborar jugadas de riesgo. Ninguna novedad. Es común que el conjunto rojinegro se aproxime poco y que sus victorias sean por diferencias mínimas. Así le ganó a Banfield (1-0), Patronato (1-0), Central (1-0), Talleres (2-1) y Defensa y Justicia (1-0). Más amplitud consiguió en los triunfos contra Platense (3-1) y Atlético Tucumán (4-0).

En todos esos casos, siempre se puso al frente del marcador. Incluso estuvo dos veces en ventaja en la igualdad con Sarmiento (2-2).

El problema es cuando le anotan primero. Si el partido se presenta así, con el rival arriba en el marcador, es cosa juzgada. Newell’s no tiene el fútbol suficiente para, como mínimo, empatarlo. Y quedan expuestas las falencias. Pero el mayor inconveniente pasa por otro lado. Necesita más fútbol y más goles para que no sea una derrota segura cada ocasión en la que arranca abajo en el marcador.