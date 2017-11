"Resolución: disponer al Club Atlético Newell's Old Boys la deducción de tres puntos en la tabla final de posiciones del campeonato de primera división (boletín especial 5359)". Con esta frase el tribunal de disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la resolución que adoptó por la no presentación en tiempo y forma en Agremiados del libre deuda. El fallo fue tomado el viernes pasado, pero recién ayer fue dado a conocer oficialmente a través de la página de la AFA y se le puso punto final a una disputa de la dirigencia con FAA y la entidad afista. La determinación adoptada tiene nueve carillas y están detallados no sólo los fundamentos, sino también los montos adeudados a diferentes jugadores. La CD notificó que va a apelar la sanción (ver aparte).

Hace más de un mes que en los pasillos de la entidad madre del fútbol argentino circulaba la información de que la quita de puntos era inminente más allá del optimismo de los directivos y las charlas que mantenían tanto con Agremiados como en la AFA. Ovación había informado el 20 de octubre pasado (ver facsímil) de una charla que hubo desde un miembro del tribunal con un alto directivo leproso sobre la sanción que iba a recibir. Y en su momento, según se dijo, "se habló de que la resolución debía salir después de la asamblea". Algo no confirmado, pero a la luz de los hechos se aguardó un contexto favorable que parecería que surgió con el triunfo de la Lepra frente a River. De hecho, la determinación adoptada por los miembros estaba desde el viernes (fecha que figura en el boletín número 5416), pero recién ayer fue colgada en la página oficial afista.

"El club ha detraído parte de la real remuneración estipulada en los contratos registrados en la AFA haciendo figurar falsamente como tal, en los recibos de ley, el sueldo neto resultante de las pertinentes deducciones y practicando estas mismas deducciones sobre el falso sueldo bruto. Circunstancia que acreditó al acompañar las respectivas copias de los contratos registrados en la AFA y de los recibos emitidos por el club correspondientes a los futbolistas Joel Amoroso y Germán Voboril". En la misma nota FAA precisó que "el club infractor adeuda a Amoroso $3.217.756,50; Gabriel Báez $103.129,78; Víctor Figueroa 2.715.096,48; Eugenio Isnaldo $229.605,54, y Raúl Villalba 75.775,04, sin calcular las eventuales diferencias detraídas según la maniobra descripta".

En este extracto de la extensa resolución el tribunal habla e insiste en la "falsedad" de datos, algo que la dirigencia leprosa niega tajantemente y sostiene que presentó todos los comprobantes que tiene en su poder. Más allá de esto, la quita de los puntos de los que se viene hablando desde hace largas semanas finalmente se aplicó y fue un golpe duro para una dirigencia que viene golpeada por los diferentes problemas con los que debe lidiar a diario. Y casi todo tiene que ver con la cuestión económica que impide recibir un aire de tranquilidad.

En el final del fallo el tribunal indicó que al ser Newell's "un infractor primario y ante los significativos cambios reglamentarios sucedidos en virtud de la creación de la Superliga se considera que corresponde atenuar excepcionalmente y por única vez la sanción indicada (podían ser 6 o más) y sólo se dispone la deducción de tres puntos".

Newell's festejó el domingo con la enorme victoria frente a River, lo que le brindó una ráfaga de felicidad a una entidad sopapeada por los problemas. Pero ayer, lo que hace más de un mes sobrevolaba sobre el Parque apareció en escena para volverlo a la realidad crítica de todos los días. Tres puntos menos que serán descontados al final de la Superliga.

La dirigencia prepara la apelación

Ni bien el fallo fue publicado por la AFA los directivos leprosos hicieron lo propio en la página oficial del club para notificar "la institución está preparando la apelación para presentar en la entidad madre del fútbol argentino. El club defenderá lo que considera sus derechos en el marco legal de la asociación". Además, informó que "las obligaciones con los jugadores y el cuerpo técnico que dieron origen a esta cuestión están cumplidas en su totalidad y nunca fueron motivo de discusión ni fueron argumento para establecer una sanción a la entidad".