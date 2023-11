Newell's perdió al final ante Boca y espera un milagro para clasificar a cuartos

Ya no tiene remedio. Newell’s se tumbó solo y en un rato nada más, si es que Belgrano al menos iguala con Platense, no tendrá ninguna posibilidad matemática de culminar la fase clasificatoria entre los cuatro mejores que avanzarán a los playoffs. A lo sumo, si el pirata pierde con Unión, continuará tres puntos abajo del conjunto cordobés y los números le permitirán conservar algo de ilusión. Pero demasiadas coincidencias se tienen que dar para un conjunto rojinegro que atentó contra sí mismo en toda la Copa de la Liga, y hasta en esta actuación decorosa que tuvo la Bombonera, malograda con un penal inocente cometido por Guillermo Balzi cuando el xeneize no tenía ni idea cómo darle una alegría a su público. Otra nueva caída, la tercera en los últimos cuatro partidos, es demasiado para aspirar algo más de un ciclo decepcionante que se encamina al final.