Newell's perdió 1 a 0 ante Boca en el Coloso y continúa en caída libre

No hay caso. Newell’s no levanta y, lo más preocupante, es que no da señales alentadoras. En un partido deslucido, sin mayores acciones de riesgo, un Boca sin grandes luces se lo ganó con un gol que nació de un tiro libre. Con eso y no mucho más lo dejó de rodillas. Es que este equipo de Frank Kudelka, cuando le convierten, da la sensación de que no se levanta más. Y fue exactamente lo que ocurrió.