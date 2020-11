En desventaja, Newell’s trató de no alterarse. Pero fue impreciso, le faltó juego asociado y en contadas ocasiones pisó el área local. La noche se presentaba negra. No sólo por el gol de la apertura. Scocco debió salir, dolorido por un golpe en el hombro, víctima de una infracción.

Parti.jpeg Panchito González no pudo ser la manija del Newell's de Kudelka.

Cada ataque de Boca era un sufrimiento para Newell’s. De a ratos conseguía dos o tres toques seguidos, pero terminaban en jugadas intrascendentes. Sin peso en campo adversario, cada pérdida de balón era un suplicio. El local aceleraba por los costados y arrimaba peligro. Nadie frenaba a nadie.

A Moreno se la robaron en la salida y llegó el segundo tanto de Boca. Cardona superó el débil cierre de Fontanini y aprovechó que Macagno no le tapó el primer palo para introducirla en el arco.

La facilidad con la que le llegaron a Newell’s fue alarmante. El dibujo táctico que volvió a implementar Kudelka en la Bombonera, el 4-4-2, no encontró los intérpretes adecuados para tener un equipo que sea agresivo sin la pelota. Una vez más lo inquietaron por las puntas. Como le pasó durante toda esta primera etapa del torneo. Ni los laterales ni los volantes fueron un dique de contención por las bandas. Villa y Fabra hicieron lo que quisieron.

Para sumar mayor confusión y complicar más las cosas, Gabrielli bajó a Cardona en mitad de cancha, recibió la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado. Newell’s no sabía cómo equilibrar algo el trámite y encima se quedaba con uno menos. Kudelka decidió que Moreno baje a marcar punta. Fue un padecimiento para el juvenil. Lo encaraban y lo pasaban. Se salvó de que no le muestren la roja. Pero no fue el responsable de la derrota. Fue el bajísimo nivel de cada uno de los que vistieron la camiseta rojinegra. Ni la reaparición de titulares de Julián Fernández y Gentiletti fueron una garantía para ganar en firmeza. Por el contrario, formaron parte de los desaciertos generales. La infantil mano de Moreno en un tiro de esquina le dio la chance a Boca de aumentar en la segunda etapa. Abila perdonó a Newell’s y tiró el penal por sobre el travesaño. Nadie se inmutó demasiado en el local. El dominio del partido era absoluto. Si no convirtió fue porque levantó el pie del acelerador y hasta porque fue displicente en alguna oportunidad propicia.

Newell’s se fue con las manos vacías y la sensación de que es imprescindible dar una vuelta brusca de timón.